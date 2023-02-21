Больше внимания, меньше расходы. Какие изменения принесет реформа сферы попечения?

Она добавляет, что в первой половине 2023 года самоуправления свяжутся с людьми, которые уже живут в домах попечения, или с их родственниками, чтобы выяснить необходимость в финансировании расходов на уход“.

„Предпосылкой для финансирования места в доме попечения является оценка потребности в услуге. Это означает, что когда человек обращается в местное самоуправление, там оценивается степень его потребности в помощи и анализируются подходящие услуги. В соответствии с принципом Закона о социальном обеспечении, вступившего в силу в прошлом году, первоочередная задача – предоставить такую помощь и поддержку, которая позволит человеку жить дома или получать услуги, создающие обстановку и условия проживания, схожие с домашними“, – говорит Куппер.

Она объясняет, что решение о финансировании расходов на уход принимает местное самоуправление, проведя оценку потребности человека в уходе. При этом самоуправление может предложить социальные услуги, благодаря которым человек сможет продолжить жизнь дома.

„Сегодня самоуправления в основном финансируют услугу по уходу для тех людей, которые не могут сделать это сами из-за отсутствия дохода или наличия иждивенцев. С 1 июля оплата за услугу будет разделена на две части, одну из которых будет оплачивать местное самоуправление, а вторую сам человек. Самоуправление будет оплачивать расходы по уходу, в которые входят затраты на оплату труда работников по уходу и вспомогательного персонала, расходы на рабочую одежду, медицинские осмотры и обучение. Вторая часть – это расходы, на которые не распространяются обязательства местного самоуправления. Как правило, в эту категорию входят расходы, связанные с проживанием, питанием и личными нуждами“, – рассказывает Кетри Куппер.

По словам руководителя по развитию политики в сфере долгосрочного ухода Министерства социальных дел Кетри Куппер, в 2023 году государство инвестирует 40 миллионов евро в улучшение доступности и качества общих услуг по уходу. В 2024 году из государственного бюджета в доходную базу местных самоуправлений поступит около 57 миллионов евро, а к 2026 году прогнозируемое финансирование увеличится до 62 миллионов евро.

„Покрываемые местным само-управлением расходы на услугу ухода определенного учреждения – основной ценовой компонент. Поставщики общих услуг, оказывающие их 24/7, должны публиковать эту информацию на сайте своего учреждения и поддерживать ее в актуальном состоянии. Министерство рекомендует также, чтобы дома попечения по возможности к апрелю опубликовали и стоимость места, и расходы на уход, чтобы у самоуправлений была вся информация, которая им необходима для установления лимитов“, – говорит Кетри Куппер.

Куппер отмечает, что размер платы за место в домах попечения отличается, самоуправления имеют право (но не обязанность) устанавливать лимит расходов, связанных с уходом. Сумма лимита не может быть ниже рыночной цены и должна обеспечивать доступность услуги хотя бы в нескольких домах попечения, которые соответствуют потребностям человека и в которые можно попасть сразу же. Если человек выбирает попечительское заведение, все расходы на уход в котором не покрываются лимитом, установленным самоуправлением, человеку нужно будет самостоятельно оплатить недостающую часть.

„Иногда у человека нет регистрации по месту жительства, в этом случае самоуправление не сумеет ему помочь. Данные регистрации по месту жительства можно проверить самостоятельно в ближайшем само-управлении или в электронном регистре народонаселения“, – добавляет представитель Министерства социальных дел.

Иными словами, человек должен иметь привязку к конкретному городу или самоуправлению. По словам Куппер, это важно, поскольку, например, если ваше место жительства зарегистрировано в Таллинне, но вы хотите поехать или уже находитесь в сааремааском доме попечения, услугу будет финансировать город Таллинн, а не самоуправление Сааремаа.

„Человек может сам выбрать, в какой дом попечения он хочет переехать. Однако нужно учитывать тот факт, что стоимость места в разных домах может сильно различаться, поэтому и сам человек, и его семья должны оценить, смогут ли они оплатить ту часть, которую не оплачивает местное самоуправление, – замечает Кетри Куппер. – Очень важно иметь в виду, что поскольку финансирование регистрируется через самоуправление по месту жительства, обязательно нужно проверить корректность регистрации места жительства ходатайствующего об услуге“.

„В прогнозе Министерства социальных дел цены на услуги на 2024 год исходят из предела 1164–1350 евро, но в Харьюском уезде их стоимость уже в 2022 году была выше, оставаясь в среднем в диапазоне 1178–1526 евро“, – приводит stolitsa.ee слова заместителя председателя Таллиннского департамента социальной защиты и здравоохранения Арне Кайласа. По прогнозам Таллинна, учитывая как рост цен, так и возможные дополнительные требования к поставщикам услуг, к 2024 году цена услуги может увеличиться примерно до 2000 евро.

„Если вы уже живете в доме по уходу, но к июню самоуправление не связалось с вами, стоит самому обратиться в самоуправление. Если сегодня вы живете дома, но нуждаетесь в круглосуточном общем уходе, пожалуйста, обратите внимание на то, что до первого июля самоуправления не обязаны финансировать расходы на уход в домах попечения“, – говорит Кетри Куппер.

Чтобы связанные с реформой изменения прошли как можно успешнее, министерство призывает дома попечения и самоуправления к сотрудничеству и просит пользователей услуг и их родственников отнестись с пониманием к тому, что на отработку системы потребуется некоторое время. Лимиты финансирования само-управлений, стоимость места в доме попечения и расходы на уход будут известны не позднее первого июля.

„Если доход ниже средней пенсии по старости за второй квартал прошлого года, публикуемой Департаментом статистики, в 2023 году это около 636 евро, местное самоуправление оказывает помощь в оплате и второй части услуги – проживания, питания и прочих расходов, – объясняет руководитель по развитию политики в сфере долгосрочного ухода Министерства социальных дел. – Самоуправления не обязаны делать это в неограниченном объеме, однако дополнительная субсидия должна соответствовать разнице между доходом человека и средней пенсией по старости“.

Она добавляет, что для поддержки людей с доходами ниже средней пенсии по старости действует дополнительная субсидия. К доходам относятся государственная пенсия, накопительная пенсия, пособие по трудоспособности и прочий доход, облагаемый социальным налогом.

„Специальность очень востребована. Как в домах попечения, так и в больницах не хватает работников по уходу. Кроме того, есть текучка кадров. Работа сложная, не всегда адекватно оплачиваемая. Бывает, что люди теряют работу, идут учиться на работников по уходу, приходят устраиваться и понимают, что это работа все же не для них. Поэтому да, нехватка людей большая, – рассказывает медсестра и преподаватель Ирина Солдатова. – Базовый курс обучения на работника по уходу длится минимум 80 академических часов. В Tetkool обучение длится больше 200 часов, туда входит практика, а в Tallinn Health Care College – два года. Я сотрудничаю со многими фирмами, преподаю, чаще ученики предпочитают короткие курсы, чтобы сразу приступить к работе“.

Она добавляет, что исследование OSKA показало: в течение следующих 5–10 лет Эстонии потребуется примерно 1000–1200 работников в сфере длительного ухода. Текучесть кадров в этой сфере составляет около 1000 человек в год: квалифицированные сотрудники перемещаются в сектор торговли и обслуживания, которые способны предложить конкурентоспособные зарплаты.

„Чтобы решить проблему нехватки рабочей силы в домах попечения, нужно найти квалифицированный и мотивированный персонал, оказывающий услуги ухода, а также удержать на местах тех, кто уже работает. Это означает необходимость повышения заработной платы работникам сферы попечения“, – констатирует руководитель по развитию политики в сфере долгосрочного ухода Министерства социальных дел Кетри Куппер.

Реформа также должна снизить нагрузку на персонал домов по уходу, установив максимум клиентов, которых может обслуживать один работник. Если в прошлом году на одного работника приходилось в среднем 18 клиентов, нуждающихся в общем уходе, то с июля эта цифра должна уменьшиться до 12. А в случае клиентов с высокой потребностью в уходе – до 9. Однако и сейчас дома попечения испытывают проблемы с нехваткой персонала и текучкой кадров, а на подготовку новых сотрудников нужно время. Кроме того, наем дополнительного персонала непременно увеличит плату за место в домах по уходу, которая и так растет из-за инфляции.

По словам Ирины Солдатовой, в реформе есть плюс: уменьшение количества клиентов на одного работника по уходу, если это происходит не на бумаге, а в реальности – это тоже мотивация устроиться на эту работу.

„У нас тоже есть нормы по количеству пациентов на одну медсестру. Но это теория, не более того. Потому что неоткуда взять дополнительный персонал, – вздыхает Солдатова. – Если к первому июля резко понадобится больше работников по уходу, то обучить их проблем нет. Благодаря интернету мы можем в одной группе преподавать людям из Таллинна и Ида-Вирумаа. Так что для этого ресурсы есть, главное, чтобы были желающие учиться и работать“.

Руководитель по развитию политики в сфере долгосрочного ухода Министерства социальных дел Кетри Куппер согласна, что нехватка рабочей силы в системе долгосрочного ухода, безусловно, не решится сама по себе.

„Реформа вступает в силу с 1 июля 2023 года. В первую очередь она позволит оправдать ожидания работников этой сферы в отношении заработной платы и нормализации рабочей среды, – говорит Куппер. – Для поддержки и привлечения новых сотрудников, обновления программ обучения работников социальной сферы и поддержки рабочей среды запланировано 10 миллионов евро. Разработка конкретных мер начнется в ближайшие месяцы“.

Важно не только количество

Ванда Бирнбаум, руководитель попечительского дома Lihula Südamekodu, что в 100 км от Таллинна, рассказывает, что у них 50 мест общего ухода для пожилых и 15 работников по уходу. В одной смене работает четыре человека, то есть на одного сотрудника приходится 12,5 клиентов.