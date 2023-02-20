Что с ней будет, когда меня не станет? Пенсионерка волнуется: кто поможет ее дочери-инвалиду с психическим расстройством, когда она останется одна

Валентина Витальевна отмечает, что у дочери с детства глухота и другие особенности.

„А по признакам, приведенным в вашей статье, у нее также есть расстройство аутического спектра, – говорит пенсионерка. – После вашей статьи мне стало понятно, почему она такая…“

Валентина Витальевна со слезами отмечает, что очень волнуется за свою дочь: кто ей будет помогать, когда матери не станет?

„Понимаете, у нее есть стаж в Эстонии, она работает, но при этом у нее – серый паспорт, – говорит пенсионерка. – И мне говорили, что ее могут лишить из-за этого пенсии. Сейчас ей почти 60 лет, скоро выходить на пенсию. Если я доживу до того времени, я помогу ей с оформлением бумаг. А если нет?“

Пожилая мать отмечает, что дочь может побояться прийти в инстанцию для оформления пенсии. Или вообще не понять, куда и зачем нужно идти.

„Плюс она почти не слышит, – говорит пенсионерка. – И кроме меня у нее больше никого нет. Кто ей поможет?“

Паспорт на пенсию не влияет

В Департаменте социального страхования нашу газету заверили, что цвет паспорта на право получения пенсии в Эстонии не влияет. Влияет наличие стажа.

„На выплату пенсий принадлежность к гражданству той или иной страны не влияет, имеет значение трудовой стаж, отработанный на территории Эстонии“, – сообщили там.

На вопрос, помогут ли женщине с недугом при оформлении бумаг для выхода на пенсию, руководитель службы пенсионных выплат Департамента социального страхования Катре Палль ответила так: „За 6 месяцев до наступления возраста выхода на пенсию по старости Департамент социального страхования посылает человеку извещение о том, что можно начать составлять ходатайство о выходе на пенсию. При необходимости департамент может делать запросы в архивы для установления периодов трудового стажа до 1999 года, если у человека не сохранилось подтверждающих факт работы документов, например трудовой книжки“.

Она добавляет, что возраст выхода на пенсию в Эстонии сейчас 64 года и 6 месяцев.