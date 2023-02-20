Что с ней будет, когда меня не станет? Пенсионерка волнуется: кто поможет ее дочери-инвалиду с психическим расстройством, когда она останется одна(1)
Жительница Таллинна Валентина Витальевна (имя изменено) обратилась в редакцию с такой проблемой: „Вы писали статью про аутистов и приводили перечень признаков, характерных для расстройств этого типа. Многие признаки есть и у моей дочери. Сейчас о ее делах беспокоюсь я, но мне уже 80 лет, и я волнуюсь: что с ней будет, когда меня не станет?“ Кто помогает людям с особенностями и кто поддерживает жителей Эстонии с различными степенями недуга, выясняла „МК-Эстония“.
Валентина Витальевна отмечает, что у дочери с детства глухота и другие особенности.
„А по признакам, приведенным в вашей статье, у нее также есть расстройство аутического спектра, – говорит пенсионерка. – После вашей статьи мне стало понятно, почему она такая…“
Валентина Витальевна со слезами отмечает, что очень волнуется за свою дочь: кто ей будет помогать, когда матери не станет?
„Понимаете, у нее есть стаж в Эстонии, она работает, но при этом у нее – серый паспорт, – говорит пенсионерка. – И мне говорили, что ее могут лишить из-за этого пенсии. Сейчас ей почти 60 лет, скоро выходить на пенсию. Если я доживу до того времени, я помогу ей с оформлением бумаг. А если нет?“
Пожилая мать отмечает, что дочь может побояться прийти в инстанцию для оформления пенсии. Или вообще не понять, куда и зачем нужно идти.
„Плюс она почти не слышит, – говорит пенсионерка. – И кроме меня у нее больше никого нет. Кто ей поможет?“
Паспорт на пенсию не влияет
В Департаменте социального страхования нашу газету заверили, что цвет паспорта на право получения пенсии в Эстонии не влияет. Влияет наличие стажа.
„На выплату пенсий принадлежность к гражданству той или иной страны не влияет, имеет значение трудовой стаж, отработанный на территории Эстонии“, – сообщили там.
На вопрос, помогут ли женщине с недугом при оформлении бумаг для выхода на пенсию, руководитель службы пенсионных выплат Департамента социального страхования Катре Палль ответила так: „За 6 месяцев до наступления возраста выхода на пенсию по старости Департамент социального страхования посылает человеку извещение о том, что можно начать составлять ходатайство о выходе на пенсию. При необходимости департамент может делать запросы в архивы для установления периодов трудового стажа до 1999 года, если у человека не сохранилось подтверждающих факт работы документов, например трудовой книжки“.
Она добавляет, что возраст выхода на пенсию в Эстонии сейчас 64 года и 6 месяцев.
„За 5 лет до этого можно ходатайствовать о гибкой пенсии, но условием для этого является наличие в Эстонии трудового стажа продолжительностью 40 лет, – подчеркивает специалист. – Сейчас дочь женщины может обратиться в Кассу по безработице для оценки трудоспособности, и в случае выявления пониженной или отсутствующей работоспособности ей будут выплачивать соответствующее пособие по нетрудоспособности“.
Как оформить недуг?
Валентина Витальевна считает, что дочери было бы проще, если бы у нее была выявленная в Эстонии инвалидность.
„Но я не знаю, с чего начать процедуру и как оформить все документы, – сетует пенсионерка. – Нужен специалист, к которому можно было бы обратиться и который поможет. А на моего семейного врача, к сожалению, такой надежды нет“.
„С действующим видом на жительство у дочери женщины есть право на получение социальных пособий, предназначенных для людей с недостатком здоровья, – подчеркивает советник службы экспертизы и социальных пособий Департамента социального страхования Калев Хярк. – Поскольку речь идет о человеке трудоспособного возраста, начинать оценку здоровья нужно с Кассы по безработице. Ходатайство об этом можно подать как в среде самообслуживания, так и у персонального консультанта“.
В ходатайстве можно указать, что кроме оценки трудоспособности человеку необходимо также определить степень тяжести нарушения здоровья.
„В этом случае Касса по безработице после проведения оценки трудоспособности автоматически перешлет полученные данные в Департамент социального страхования, который определяет степень нарушения здоровья и назначает соответствующее этой степени пособие для лица трудоспособного возраста с недостатком здоровья, – описывает алгоритм действий специалист. – Поскольку оценка трудоспособности, как и определение тяжести недостатка здоровья, происходит на основании данных, находящихся в инфосистеме здоровья, то надо проследить, чтобы туда была внесена хоть какая-то запись, подтверждающая наличие у человека ограничений, обусловленных состоянием его здоровья. Как минимум надо связаться с семейным врачом, который определит, достаточно ли данных о здоровье пациента внесено в инфосистему здоровья“.
Кто поможет с документами?
„Хорошо бы, чтобы у моей дочери, когда меня не станет, был бы рядом человек, который ей помогал бы со всеми процедурами оформления бумаг и общением с другими инстанциями, – говорит пенсионерка. – Но никого рядом нет. Подруг у нее нет, замужем она никогда не была, детей нет, других родственников тоже нет…“
Возможно, в подобных случаях имеет смысл ходатайствовать о назначении опорного лица. Но как это сделать?
„Чтобы ходатайствовать о получении социальных услуг, которые оказывают местные самоуправления, такие как услуга опорного лица или попечителя, нужно обратиться в отдел социального обеспечения местного самоуправления по месту жительства и подать заявление для оценки необходимости в помощи и получения социальной услуги, – советует специалист отдела по консультированию местных само-управлений Департамента социального страхования Кятлин Сарапуу. – Отдел социального обеспечения выяснит, в каком объеме нужна помощь, а также либо организует ее получение, либо поможет человеку в дальнейших действиях, чтобы ее получить. Обговорены будут как само оказание конкретной социальной услуги, так и ее объем, период и оплата“.
Кто помогает людям с недугом?
„МК-Эстония“ также задала вопрос специалистам, кто и каким образом помогает людям с аутизмом в Эстонии и поддерживает их? И есть ли какие-то общества или организации, с которыми государство сотрудничает?
„Одним из стратегических партнеров, получивших государственное финансирование для оказания помощи людям с нарушениями психического здоровья, является Эстонская палата людей с ограниченными возможностями“, – сообщили нам в Министерстве социальных дел.