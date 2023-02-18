В пять раз больше, чем обычно: что известно о потерях России в Украине к середине февраля

Подтвержденные потери начали существенно расти еще с середины декабря. На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились.

Но всего за две недели февраля Русской службе Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „иноагентом“) и командой волонтеров удалось подтвердить имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения в Украину. И речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше.

Большую часть погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы (то есть те, кто подписал контракт с армией и Росгвардией после начала войны) и заключенные.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах на протяжении всего 2022 года.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 29 500 человек погибшими.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 133 тысячи человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе „народных милиций“ Донецка и Луганска.

Гибель мобилизованных