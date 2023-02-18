Экс-игрок „Челси“ найден мертвым под завалами в Турции

31-летний ганец с 2022-го выступал за турецкий „Хатайспор“. Еще 6 февраля после землетрясения в Кахраманмараше Атсу оказался под завалами дома.

С этого времени футболиста вместе с другими пострадавшими, пытались найти спасатели. Турецкие СМИ даже сообщали, что Кристиану удалось спасти живым, однако впоследствии эту информацию опровергли представители клуба.

Кристиан Атсу, ранее выступавший за лондонский „Челси“, был найден мёртвым под завалами в Турции. Об этом сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет в своём „твиттере“.

„Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался“, — написал Узунмехмет в Twitter.

Атсу погиб в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист выступал за английские „Челси“, „Эвертон“, „Ньюкасл“ и „Борнмут“, португальский „Порту“, испанскую „Малагу“ и другие клубы.

За сборную Ганы он отыграл в 60 матчах и забил 10 голов. В 2015-м году в составе сборной Ганы он вышел в финал Кубка африканских наций и был признан лучшим игроком турнира.

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