СЕГОДНЯ | Как выступит сборная Эстонии в эстафетах на ЧМ-2023 по биатлону?
Сегодня на ЧМ-2023 по биатлону в Оберхофе, состояться эстафеты. Мужская эстафета 4х7,5 км начнется в 12:45, а женская эстафета 4х6 км в 16:00.
Мужская сборная Эстонии по биатлону (17-й стартовый номер) выступит в следующем составе: Рене Захна, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель и Роберт Хелдна.
На трассу выйдут 22 сборные. Главным фаворитом является норвежский квартет, чья звезда и ведущий биатлонист Йоханнес Тиннес Бё в погоне за своей шестой золотой медалью на этом чемпионате мира.
Женская сборная Эстонии по биатлону (10-й стартовый номер) постарается попасть в первую десятку и выступит в следующим составе: Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сузан Кюльм и Йоханна Талихярм. На трассу выйдут 16 женских сборных.
Главный фавориты женской эстафеты, которые будут бороться за медали - это женские сборные из Швеции, Франции, Германии, Норвегии и Италии.