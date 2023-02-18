СЕГОДНЯ | Как выступит сборная Эстонии в эстафетах на ЧМ-2023 по биатлону?

Мужская сборная Эстонии по биатлону (17-й стартовый номер) выступит в следующем составе: Рене Захна, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель и Роберт Хелдна.

На трассу выйдут 22 сборные. Главным фаворитом является норвежский квартет, чья звезда и ведущий биатлонист Йоханнес Тиннес Бё в погоне за своей шестой золотой медалью на этом чемпионате мира.

Женская сборная Эстонии по биатлону (10-й стартовый номер) постарается попасть в первую десятку и выступит в следующим составе: Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сузан Кюльм и Йоханна Талихярм. На трассу выйдут 16 женских сборных.

Главный фавориты женской эстафеты, которые будут бороться за медали - это женские сборные из Швеции, Франции, Германии, Норвегии и Италии.

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