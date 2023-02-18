ЧМ-2023 по биатлону | Франция и Италия взяли золото в эстафетах! Женская сборная Эстонии 10-я

Французская сборная (Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов) заняла первое место в мужской эстафете 4x7,5 км. Вторыми к финишу пришла сборная Норвегии (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) +38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов), а третье место у сборной Швеции (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон) +1,39 (1 штрафной круг + 13 промахов).

Четвертой стала сборная Чехии, которая даже лидировала после третьей эстафеты. Однако их ведущему лыжнику пришлось проехать два штрафных круга и в итоге он уступил Франции две минуты.

Эстонская сборная в составе: Рене Захна, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель и Роберт Хелдна заняла 15-е место (+7,02). Сиймер должен был уйти на один штрафной круг, а Рянкель на три.

В женской эстафете 4х6 км, победу одержала сборная Италии (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Анна Аукенталлер, Лиза Виттоцци) 1:14.15,0 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона). Сборная Италии впервые в истории выиграла женскую эстафету на чемпионате мира. Ранее лучшим результатом итальянок в эстафетах были третьи места на ЧМ 2013 и 2015 годов.

Второе место заняла сборная Германии (Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик) +00.49,4 (0+6), третьей к финишу пришла сборная Швеции (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг) +01.20,4 (2+11).

Соревнования начались для эстонских девушек ужасно, сначала Регине Эрмитс пришлось пройти два штрафных круга после первой эстафеты, а потом Туули Томингас и Сузан Кюльм - по одному штрафному кругу. Однако Йоханне Талихярм, вышедшая на трассу на 15-й позиции, не пришлось использовать запасные патроны, и она пересекла финишную черту на 11-м месте (4+11; +5,20,8). Поскольку Словении дали двухминутный штраф, эстонцы оказались на десятом месте.

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