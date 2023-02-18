K-rauta снижает цены на 4000 популярных товаров и обещает, что скидка будет постоянной

„Наряду с ростом цен на продукцию повседневного спроса, энергоносители и различные услуги, гиперинфляция напрямую затронула и сектор строительных товаров и товаров для интерьера, а из-за роста входных цен повысилась стоимость строительных и ремонтных материалов, а также товаров для отделки и сада, – сказала Элен Террас руководитель компании Kesko Senukai Estonia, владельца магазинов K-rauta. – Поэтому мы отобрали в наших магазинах 4000 самых популярных товаров из всех категорий, на которые устанавливаем постоянно сниженные цены“.

По словам Элен Террас, во всех восьми магазинах K-rauta в Эстонии постоянно сниженные цены отмечены зелеными ценниками: „Планируете вы мелкий или капитальный ремонт, нужны вам инструменты для дома или для сада – в нашем ассортименте товаров с постоянно сниженными ценами вы найдете строительные и отделочные материалы, электрические и сантехнические изделия, инструменты, а также товары для сада и интерьера“.

Низкие цены на более чем 4000 продуктов K-rauta – это не кампания с фиксированными датами начала и окончания, а постоянно действующая ценовая программа, обусловленная высокой инфляцией и общей нестабильной экономической ситуацией. Выбор товаров с постоянно низкими ценами может несколько варьироваться от магазина к магазину.