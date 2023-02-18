Сербский защитник, игравший в Италии и Венгрии, усилил нарвский „Транс“

Алекс родился в 2002 году в городе Суботица, имеет сербское и венгерское гражданство. Начал играть в футбол в академиях „Црвены Звезды“ и „Партизана“. В 16 лет он переехал в Италию, где выступал за молодежные команды „Кротоне“ в третьем дивизионе и „Асколи“ во втором дивизионе.

Прошлый сезон он провел в венгерском „МТК“ из Будапешта, а также дважды сыграл за сборную Сербии до 18 лет.

„Я из Сербии, но моя бабушка — венгерка, как и отец. Поэтому я был в праве взять оба гражданства“, — рассказал футболист о наличии двойного гражданства.

На вопрос о том, похож ли сербский язык на русский, Маркович ответил: „Да, поэтому я понимаю некоторые вещи, но не все, это не тот же самый язык. Я стараюсь сейчас практиковаться в русском“.

„Я обычно догадываюсь, что он говорит по-русски, но если тренер еще отдельно для меня повторяет что-то на английском, то это еще лучше, так мы друг друга точно понимаем“, — рассказал футболист об общении с главным тренером „Транса“ (Сергей Терехов - прим. ред).

Полное интервью сербского защитника клубному сайту, можно прочитать ТУТ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.