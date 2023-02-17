Кая Каллас: судный день для Путина и всех других преступников наступит(63)
Премьер-министр Кая Каллас сегодня на конференции по безопасности в Мюнхене обсудила важность привлечения к ответственности за преступление России против мира.
В своем выступлении премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что все, кто стоит за преступлением агрессии, должны понести ответственность. „Это преступления российского руководства. Путин и все другие виновные должны знать, что их день расплаты придет, - сказала она. - Речь также идет о том, чтобы не допустить повторения ужасов истории“, - добавила Каллас.
Премьер-министр отметила, что до сих пор России никогда не приходилось отвечать за свои преступления - напротив, за каждой агрессией следовала другая. „У нас были Нюрнбергский и Токийский трибуналы, но никогда не было Московского трибунала, и это создало у России впечатление безнаказанности. Мы должны остановить бесконечный цикл российских агрессивных войн и послать четкий сигнал, что никто в российском руководстве не является неприкасаемым“, - сказала Каллас. Премьер-министр добавила, что если мы этого не сделаем, никто не сможет чувствовать себя в безопасности - безнаказанность за преступления поощряет и вдохновляет на новые злодеяния.
Каллас также отметила, что все больше стран работают вместе над созданием специального международного трибунала для суда над Россией за преступления агрессии. Помимо преступления агрессии, важно также расследовать военные преступления, геноцид и преступления против человечности и преследовать виновных. „Международный уголовный суд должен сыграть здесь важную роль“, - заявила Каллас.