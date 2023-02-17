Кая Каллас: судный день для Путина и всех других преступников наступит

В своем выступлении премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что все, кто стоит за преступлением агрессии, должны понести ответственность. „Это преступления российского руководства. Путин и все другие виновные должны знать, что их день расплаты придет, - сказала она. - Речь также идет о том, чтобы не допустить повторения ужасов истории“, - добавила Каллас.

Премьер-министр отметила, что до сих пор России никогда не приходилось отвечать за свои преступления - напротив, за каждой агрессией следовала другая. „У нас были Нюрнбергский и Токийский трибуналы, но никогда не было Московского трибунала, и это создало у России впечатление безнаказанности. Мы должны остановить бесконечный цикл российских агрессивных войн и послать четкий сигнал, что никто в российском руководстве не является неприкасаемым“, - сказала Каллас. Премьер-министр добавила, что если мы этого не сделаем, никто не сможет чувствовать себя в безопасности - безнаказанность за преступления поощряет и вдохновляет на новые злодеяния.