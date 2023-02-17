Популярнее, чем партия! Рейтинг кандидатов в премьер-министры: После Каи Каллас следует Юри Ратас

Согласно опросу Kantar Emor, проведенному по заказу ERR, наиболее предпочтительным кандидатом в премьер-министры после выборов является Кая Каллас (Партия реформ), за ней с большим отставанием следуют Юри Ратас (Центристская партия) и Мартин Хельме (EKRE), сообщает ERR.