Популярнее, чем партия! Рейтинг кандидатов в премьер-министры: После Каи Каллас следует Юри Ратас(13)
Согласно опросу Kantar Emor, проведенному по заказу ERR, наиболее предпочтительным кандидатом в премьер-министры после выборов является Кая Каллас (Партия реформ), за ней с большим отставанием следуют Юри Ратас (Центристская партия) и Мартин Хельме (EKRE), сообщает ERR.
37,3% респондентов хотели бы, чтобы лидер реформистов Кая Каллас осталась на посту премьер-министра и после выборов.
Если в рейтинге популярности партии Центристская партия отстает от EKRE, то в рейтинге кандидатов в премьер-министров лидер центристов Юри Ратас опережает главу консерваторов Мартина Хельме.
Остальные партийные лидеры сильно отстают от первой тройки, однако показательно, что Лавли Перлинг (“Правые“) опережает Хелира-Вальдора Сеедера (Isamaa), Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия, СДП) и Лаури Хуссара (Eesti 200).
Перлинг хотят видеть премьер-министром 3,7%, Сеэдера - 3,2%, Ляэнеметса - 2,3% и Хуссара - 2,1%.