ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (359-й день) | На Мюнхенской конференции Кая Каллас продвигала идею о том, чтобы ЕС поставил Украине один миллион артиллерийских снарядов
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях на Украине
На этой неделе интенсивность боевых действий продолжала расти, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сохраняют инициативу. Оборона украинцев в Донецкой и Луганской областях подвергалась сильному натиску, однако больших изменений на линии фронта не произошло.
Вероятно, в последующие недели российские войска продолжат постепенно наращивать свою активность в том числе на Запорожском и Харьковском, тем самым пытаясь вымотать украинские силы. Признаки сосредоточения крупных сил и подготовки более масштабного наступления отсутствуют. Маловероятно, что имеющихся ресурсов ВС РФ хватит для атаки силами армии или даже дивизии.
Судя по всему, россияне делают ставку на долгосрочную перспективу и рассчитывают истощить вооруженные силы Украины (ВСУ). Проведению крупномасштабного наступления мешает не только нехватка ресурсов, но и теплая зима.
Во второй половине февраля в РФ ожидается контрольный пуск баллистической сухопутного базирования. Подобные стрельбы носят рутинный характер, однако на фоне приближающейся годовщины начала полномасштабного вторжения на Украину это событие станет частью риторики ядерного запугивания. Вдобавок в этот период возможны патрульные полеты стратегической и дальней авиации в международном воздушном пространстве.
На открывшейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников Украины готовиться к долгой войне и продемонстрировать президенту России Путину, что они не откажутся от Украины.
Высказывания Шольца поддержал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, который также присутствует на встрече в Мюнхене.
„Я оптимистичен в отношении того, как Украина справилась с этим, но я довольно пессимистичен в отношении того, что эта война скоро закончится. Боюсь, война будет продолжаться весь 2023 год“, - сказал Ринкевичс.
„И именно поэтому мы считаем, что должны перейти к модели стратегической выносливости. Нам нужно сделать много вещей, которые, как мы, вероятно, думали, нам не нравятся: наращивание мощностей оборонной промышленности и дальнейшая помощь Украине более совершенным оружием“, - подчеркнул глава латвийского МИДа.
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас на конференции продвигала идею о том, чтобы Европейский Союз совместно поставил Украине один миллион артиллерийских снарядов. Такое количество обойдется в четыре миллиарда евро.
ЕС назвал срок начала расследования агрессии против Украины
Международный центр в Гааге по расследованию преступления агрессии против Украины начнет работу в июле. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Брюсселе в пятницу, 17 февраля. „В июле этого года центр уже будет полноценно функционировать“, - пообещал Рейндерс.
Минобороны Великобритании: Потери РФ убитыми - 40-60 тысяч
С начала войны РФ в Украине силы Министерства обороны России и частной военной компании (ЧВК) „Вагнер“, вероятно, понесли потери ранеными и убитыми в 175-200 тыс. бойцов. Такие данные привело Минобороны Великобритании в ежедневной сводке в пятницу, 17 февраля. По сведениям британской разведки, из общей цифры 40-60 тыс. - летальные потери. По информации британского оборонного ведомства, их уровень значительно вырос с сентября 2022 года, когда в Росcии была проведена „частичная мобилизация“.
На открывшейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет „последней остановкой“ Владимира Путина - он пойдет в другие страны бывшего СССР. Зеленский назвал ошибкой промедление с поставками вооружений Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников усилить военную поддержку Украины, чтобы помочь стране провести необходимое контрнаступление. Только украинское контрнаступление может позволить впоследствии „вести заслуживающие доверия переговоры, определяемые Украиной, ее властями и ее народом“
Женщина получила ранения при обстреле города Шебекино Белгородской области
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадала женщина, написал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. На месте работает бригада скорой медицинской помощи.
Гладков также сообщил о повреждении линий электропередачи, в городе частично отключена электроэнергия.
Пять американских конгрессменов попросили Байдена предоставить Украине истребители F-16
В письме американскому президенту, с которым ознакомилось издание Politico, говорится, что самолеты должны быть отправлены как можно скорее, поскольку „могут оказаться решающими для контроля над воздушным пространством Украины в этом году“.
„Предоставление таких самолетов необходимо для того, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления российских наступательных операций и с учетом ожидаемого увеличения крупномасштабных боевых действий“, — пишут авторы документа.
Письмо подписали пять членов Палаты представителей США: демократы Джаред Голден, Джейсон Кроу, Крисси Хулахан и республиканцы Тони Гонсалес и Майк Галлахер.
Новым командующим Центральным военным округом вместо генерала Александра Лапина стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Судя по его биографии, у него нет опыта командования даже отдельной армией. Кадыров называл нового командующего „самым лучшим“, а предыдущего критиковал.
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Французские сети „Ашан“ и „Леруа Мерлен“ подозревают в бесплатном снабжении российской армии в Украине, утверждается в расследовании Le Monde, The Insider и Bellingcat.
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Власти Латвии решили передавать ВСУ автомобили, конфискованные у пьяных водителей.