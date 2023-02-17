ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (359-й день) | На Мюнхенской конференции Кая Каллас продвигала идею о том, чтобы ЕС поставил Украине один миллион артиллерийских снарядов

Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях на Украине

На этой неделе интенсивность боевых действий продолжала расти, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сохраняют инициативу. Оборона украинцев в Донецкой и Луганской областях подвергалась сильному натиску, однако больших изменений на линии фронта не произошло.

Вероятно, в последующие недели российские войска продолжат постепенно наращивать свою активность в том числе на Запорожском и Харьковском, тем самым пытаясь вымотать украинские силы. Признаки сосредоточения крупных сил и подготовки более масштабного наступления отсутствуют. Маловероятно, что имеющихся ресурсов ВС РФ хватит для атаки силами армии или даже дивизии.

Судя по всему, россияне делают ставку на долгосрочную перспективу и рассчитывают истощить вооруженные силы Украины (ВСУ). Проведению крупномасштабного наступления мешает не только нехватка ресурсов, но и теплая зима.

Во второй половине февраля в РФ ожидается контрольный пуск баллистической сухопутного базирования. Подобные стрельбы носят рутинный характер, однако на фоне приближающейся годовщины начала полномасштабного вторжения на Украину это событие станет частью риторики ядерного запугивания. Вдобавок в этот период возможны патрульные полеты стратегической и дальней авиации в международном воздушном пространстве.

На открывшейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников Украины готовиться к долгой войне и продемонстрировать президенту России Путину, что они не откажутся от Украины.

Высказывания Шольца поддержал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, который также присутствует на встрече в Мюнхене.

„Я оптимистичен в отношении того, как Украина справилась с этим, но я довольно пессимистичен в отношении того, что эта война скоро закончится. Боюсь, война будет продолжаться весь 2023 год“, - сказал Ринкевичс.