Осторожнее! На выходных дорожные условия могут резко ухудшиться, ожидаются снегопады и метели

На предстоящих выходных может выпасть 7–12 см снега, под тяжестью мокрого снега могут ломаться деревья и ветки.

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнеры города по обслуживанию улиц находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания.

„Просим всех участников дорожного движения выбирать подходящую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и запастись терпением, поскольку путь может занять больше времени. С опасностью гололедицы следует считаться также пешеходам и велосипедистам“, - отметил Сульг.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм (использование золы, песка или хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.

Информация об организации зимнего обслуживания улиц (на эстонском языке): www.tallinn.ee/lumi

Жители Таллинна могут сообщать об опасных сосульках, а также о недостатках или проблемах, связанных с обслуживанием улиц, по телефону городской помощи 14 410.