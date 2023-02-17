Журналисты RusDelfi получили награды от Союза медиапредприятий Эстонии(7)
Сегодня жюри Союза медиапредприятий Эстонии объявило имена обладателей главных журналистских премий по итогам 2022 года.
Репортер RusDelfi Роман Старапопов был признан лучшим журналистом 2022 года в составе так называемой „украинской четвёрки“, освещавшей в 2022 году события в Украине — наряду с коллегами Яанусом Пийрсалу из Postimees, Антоном Алексеевым и Кристьяном Свиргсденом из ERR.
Также Роман стал победителем в номинации „Лучший русскоязычный очерк, репортаж или интервью“ за серию статей о войне в Украине:
„DELFI В УКРАИНЕ | „Скоро это будет второй Мариуполь“. Как люди спасаются из-под обстрелов Северодонецка“ (1 апреля 2022),
„ФОТО И ВИДЕО | Военные ВСУ — Delfi: „в ближайшее время будут тяжелые бои. Если мы не выстоим, Россия пойдет к вам“ (5 мая 2022) и
„Мы их не закапывали, они там и лежат, пусть забирают“. Поля Киевской области усеяны телами российских солдат“ (17 мая).
Евгения Парв стала победительницей в номинации „Лучшее мнение на русском языке“ за статью „Смена педагогического состава русскоязычных школ - не беда, а возможность“, опубликованную 15 ноября на портале RusDelfi.
В категории „Лучшее расследование или проблемная статья на русском языке“ лауреатом стала Олеся Лагашина из „Деловых ведомостей“ за статьи от 25 октября „Беженцев считают недостойными въезда в Европу“. Украинским мужчинам трудно попасть в Эстонию“ и „Вальс вокруг ЧВК Вагнера, беженцы и слезы: на нарвской границе все спокойно“.
Главный редактор русскоязычного портала Delfi Андрей Шумаков получил общереспубликанскую премию за лучшее мнение „KIRI EMADEPÄEVAKS VENEMAALE | RusDelfi peatoimetaja Andrei Šumakov: ema, lülita televiisor välja!“ (7.05.2022, Eesti Päevaleht)
Победители в каждой категории получают приз в размере 1000 евро и диплом. Сумма приза за звание „Журналист года“ составляет 5000 евро. Призовой фонд обеспечивают Delfi Meedia, Õhtuleht и Äripäev.
Работой жюри руководила главный редактор Eesti Ekspress Мерили Никколо. В состав жюри входили аналитик ERR Марью Химма-Кадакас, главный редактор Lääne Elu Кайре Рейльян, доцент кафедры социологии журналистики Тартуского университета Рагне Кыутс-Клемм, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, главный редактор Äripäev Меэлис Мандель, главный редактор LõunaLeht Урмас Пайдре, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов и главный редактор Põhjarannik Эрик Гамзеев. Список всех победителей и номинантов за 2022 год - ЗДЕСЬ.
Работой русскоязычного жюри руководил Андрей Шумаков, главный редактор русскоязычного портала Delfi. В состав жюри вошли Полина Волкова - главный редактор „Деловых ведомостей“, Светлана Зайцева - ответственный редактор „Нарвской газеты“, Татьяна Гасова - руководитель отдела русскоязычного радио и интернет-новостей ERR, украинская журналистка Катя Горчинская, а также Сергей Метлев - главный редактор русскоязычного Postimees. Все русскоязычные номинации - ЗДЕСЬ.
Всего сотрудники холдинга Delfi Meedia получили 13 наград.
Премию Bonnier за лучшее журналистское расследование получили журналисты Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress и Maaleht Рийн Альяс, Оливер Кунд, Мартин Лайне, Холгер Роонемаа, Тийна Кауквере и Александер Алго за серию статей „Власть долгов“ о темной стороне кредитного бизнеса.
Лучшим молодым журналистом 2022 стал Мартин Лайне из отдела расследований Delfi Meedia.
В номинации подкастов победил подкаст журналистов Eesti Ekspress Александера Алго и Лаури Нярепи „VABAFLOW“.
В номинации „Мультимедиа“ победил проект Eesti Ekspress „INTERAKTIIVNE RÄNNAK | Pagemine Ukrainast“ (опубликован 27 июня 2022 года, русскоязычная версия проекта - здесь), авторы проекта - Греэте Лехепуу, Райн Прууль, Март Нигола, Анна Плюкк и Кристина Ыун.
В номинации „Лучшая общегосударственная новость“ победителями стали Холгер Роонемаа и Урмас Яагант за опубликованную 10 июля 2022 года историю „“Ütle talle, et saagu esmalt see kuradi eelnõu riigikogust läbi.“ Uberi failid avavad suurfirma Eesti lobi telgitagused“.
Фотограф Delfi Meedia Киур Каасик победил в номинации „Спортивное фото“.
В номинации на лучшее видео победила видеоистория „Tööportaalist otse sõtta“ Александера Алго, Андрея Якубовича и Даниэля Леэвика о том, как в России набирают добровольцев на войну в Украине. Русскоязычная версия: ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ | С портала вакансий — прямиком на войну. Delfi выяснил, как проходит российская вербовочная кампания.
Дизайнер еженедельника Eesti Ekspress Туули Преэс получила награду за дизайн статьи „Putin: midagi veganitele, midagi kannibalidele“.
В номинации цифровых работ победил проект Eesti Ekspress (26.03.2022) „Kas keegi saaks aidata? Instagram on üle ujutatud abipalvetest leida blokaadi lõksu jäänud Mariupolist sugulasi“. Авторы - Карл-Эрик Лейк и Анна Плюкк.
Поздравляем!