Журналисты RusDelfi получили награды от Союза медиапредприятий Эстонии

Репортер RusDelfi Роман Старапопов был признан лучшим журналистом 2022 года в составе так называемой „украинской четвёрки“, освещавшей в 2022 году события в Украине — наряду с коллегами Яанусом Пийрсалу из Postimees, Антоном Алексеевым и Кристьяном Свиргсденом из ERR.

Также Роман стал победителем в номинации „Лучший русскоязычный очерк, репортаж или интервью“ за серию статей о войне в Украине:

Евгения Парв стала победительницей в номинации „Лучшее мнение на русском языке“ за статью „Смена педагогического состава русскоязычных школ - не беда, а возможность“, опубликованную 15 ноября на портале RusDelfi.

Главный редактор русскоязычного портала Delfi Андрей Шумаков получил общереспубликанскую премию за лучшее мнение „KIRI EMADEPÄEVAKS VENEMAALE | RusDelfi peatoimetaja Andrei Šumakov: ema, lülita televiisor välja!“ (7.05.2022, Eesti Päevaleht)

Победители в каждой категории получают приз в размере 1000 евро и диплом. Сумма приза за звание „Журналист года“ составляет 5000 евро. Призовой фонд обеспечивают Delfi Meedia, Õhtuleht и Äripäev.