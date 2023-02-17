17.02.2023, 17:52
Затронет тысячи клиентов: Stebby и Myfitness прекращают сотрудничество(2)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Крупнейшая в странах Балтии платформа продаж оздоровительных услуг Stebby сообщает, что несмотря на неоднократные усилия длительное сотрудничество Stebby и сети спортивных клубов MyFitness с 10 марта завершается.
С указанной даты и дальше по-прежнему можно будет в среде Stebby подавать работодателю чеки от спортклубов MyFitness, в случае, если работодатель разрешил представление чеков.
Напрямую платить за услуги MyFitness и приобретать их в среде Stebby начиная с 10 марта будет больше невозможно.
Портал Delfi направил в MyFitness дополнительные вопросы по поводу прекращения сотрудничества. По получению ответов они будут к статье добавлены.
У Stebby в Эстонии имеются договоры со многими крупными компаниями.