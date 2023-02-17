Экономика
17.02.2023, 17:52

Затронет тысячи клиентов: Stebby и Myfitness прекращают сотрудничество

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Один из спортклубов MyFitness
Один из спортклубов MyFitness
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

Крупнейшая в странах Балтии платформа продаж оздоровительных услуг Stebby сообщает, что несмотря на неоднократные усилия длительное сотрудничество Stebby и сети спортивных клубов MyFitness с 10 марта завершается.

С указанной даты и дальше по-прежнему можно будет в среде Stebby подавать работодателю чеки от спортклубов MyFitness, в случае, если работодатель разрешил представление чеков.

Напрямую платить за услуги MyFitness и приобретать их в среде Stebby начиная с 10 марта будет больше невозможно.

Портал Delfi направил в MyFitness дополнительные вопросы по поводу прекращения сотрудничества. По получению ответов они будут к статье добавлены.

У Stebby в Эстонии имеются договоры со многими крупными компаниями.

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