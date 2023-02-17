Затронет тысячи клиентов: Stebby и Myfitness прекращают сотрудничество

С указанной даты и дальше по-прежнему можно будет в среде Stebby подавать работодателю чеки от спортклубов MyFitness, в случае, если работодатель разрешил представление чеков.

Напрямую платить за услуги MyFitness и приобретать их в среде Stebby начиная с 10 марта будет больше невозможно.

Портал Delfi направил в MyFitness дополнительные вопросы по поводу прекращения сотрудничества. По получению ответов они будут к статье добавлены.

У Stebby в Эстонии имеются договоры со многими крупными компаниями.