Скандальное MEM Cafe выиграло в суде у правительства: запрет на нахождение клиентов в кафе был противоправным(5)
Таллиннский административный суд удовлетворил в среду жалобу компании OÜ MEM Kohvikud, суд счел, что распоряжение правительства во время вспышки коронавируса запретить пребывание посетителей во внутренних помещениях кафе является противоправным.
Суд присудил взыскать с правительства в пользу OÜ MEM Kohvikud судебные расходы в размере 15 евро. Остальные процессуальные расходы стороны несут сами.
Компания MEM Kohvikud, владеющая в Таллинне MEM Cafe, просила суд признать противоправным распоряжение правительства, согласно которым клиентам не было разрешено находиться и передвигаться в помещениях кафе, за исключением покупки еды на вынос.
Так как предприятие общественного питания оспорило в суде лишь два распоряжения правительства, то суд по существу рассматривал вопрос ограничения обслуживания во закрытых помещениях с апреля по май 2021 года. То есть суд дал вердикт по жалобе о правомерности ограничений в отношении истца в данный период времени.
Суд отметил, что ни одном распоряжении или пояснительной записке ответчика не просматривается вывод, что (на фоне более ранних вспышек болезни) заражаемость коронавирусом была более обширной именно в результате того, что внутренние помещения предприятий общественного питания были открытыми.
Суд отметил, что хотя в распоряжениях отражена мотивация ограничений конкретно на деятельность предприятий общественного питания, но, учитывая продолжительность ограничений и их интенсивность, обоснования являются слишком краткими и общими и не позволяют в итоге уверенно сделать вывод, что уместность, необходимость и соразмерность ограничений были просчитаны.
Суд отметил, что ответчик с 3 мая смягчил в других сферах ограничения и разрешил деятельность в закрытых помещениях (спорт, тренировки, деятельность по увлечениям в группах до 10 человек при соблюдении правила 2+2), осталось непонятным, почему внутренние помещения кафе (при соблюдении трабований наполняемости и других ограничений) не были открыты, и для них продолжали действовать ограничения.
В итоге суд счел, что оспариваемые распоряжения являются как формально, так и материально противоправными: пропорциональность ограничений в действительности не оценивалась, существенные обстоятельства остались без учета или ответчик исходил из неуместных соображений. Также не была при продлении времени действия ограничений рассмотрена возможность применения более мягких мер.
О длительной истории противостояния OÜ MEM Kohvikud и хозяина MEM Cafe Элвиса Брауэра с властями в связи с коронавирусными ограничениями читайте по ссылкам ниже.