Легкоатлетка Кармен Бруус пропустит чемпионат Эстонии: не могу найти в себе силы и мотивацию

„Союз легкой атлетики Эстонии обнародовал расследование, в рамках которого я против своей воли оказалась вовлеченной в интригу“, — написала Бруус.

„На мой взгляд, публикация дисциплинарного решения Союза легкой атлетики Эстонии показывает неравное отношение к спортсменам, потому что данные трех спортсменов анонимны, а мои нет. Другими словами, те спортсмены, которые дают заявления, необходимые для наказания тренера, заслуживают защиты, но раз мне не в чем упрекнуть тренера, то обо мне можно все рассказать.

Я подтверждаю, что в отношениях между мной и моим тренером Мехисом Виру не было ничего, за что мне или тренеру должно быть стыдно

К сожалению, я очень плохо себя чувствую в этом процессе и не могу найти в себе силы и мотивацию для участия в зимнем чемпионате Эстонии в эти выходные. Приношу свои извинения всем, кто ждал моего выступления“ — добавила прыгунья в высоту.

В среду правление Союза легкой атлетики Эстонии приняло решение отстранить Виру от легкой атлетики на неопределенный срок. В четверг также было опубликовано решение дисциплинарной комиссии, в котором описаны все обвинения в адрес Виру. Помимо Кармен Бруус, в ходе судебного разбирательства были взяты показания еще у трех спортсменов. Эти бывшие ученики обвинили тренера в сексуальных и психологических домогательствах, один спортсмен утверждал, что неоднократно вступал в половую связь с Виру. Сообщает „ERR“.

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