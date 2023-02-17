Приговор экс-охраннику посольства: 13 лет за шпионаж для РФ

Уроженец Шотландии и подданный Великобритании Дэвид Баллантайн Смит, который с 15 июня 2016 года работал охранником в британском посольстве в Берлине с доступом к закрытой информации и собирал секретные материалы для последующей передачи российской стороне, приговорен к 13 годам и двум месяцам тюрьмы. Приговор вынес в пятницу, 17 февраля, Лондонский центральный уголовный суд Олд-Бейли.

Смит признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в соответствии с британским Законом о государственной тайне от 1911 и 1920 годов, однако утверждал, что не причинял вреда намеренно. Мужчина заявил, что находился в депрессии, злоупотреблял алкоголем и начал передавать секретную информацию, желая поставить в „неловкое положение“ работодателей.

Суд, однако, счел, что материалы собирались с целью „нанести ущерб британским интересам“, а информация направлялась „враждебной державе“.

Расходы на обеспечение безопасности британского посольства в Берлине после преступлений Смита составили 820 тыс. фунтов стерлингов (920 729 евро). Мужчина может отбывать наказание в Великобритании или в ФРГ.

Письмо Борису Джонсону с грифом „секретно“

Среди собранных мужчиной материалов было письмо с грифом „секретно“, отправленное 23 ноября 2020 года занимавшему пост премьера Великобритании Борису Джонсону от Лиз Трасс, на тот момент министра внешней торговли, и от находившегося в должности министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алока Шармы.

Полиция также обнаружила девять видеозаписей, которые зафиксировали „обширный обход посольства“, предположительно, - с целью обозначить расположение комнат. Был также обнаружен ряд изображений, имеющих отношение к персоналу посольства и к его коммуникационному оборудованию. В ходе слушаний в суде было отмечено, что обвиняемый придерживался явных антибританских, пропутинских и пророссийских взглядов.

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