Фигуристка Петрыкина впервые набрала более 200 баллов на международных соревнованиях

Нина Петрыкина заработала 137,27 балла за произвольную программу и 203,52 балла в общем зачете. Сообщает „ERR“.

Поскольку Tallink Hotels Cup проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), эти результаты также учитываются при подсчете рекордов ISU.

Поэтому Петрыкина значительно улучшила как личный рекорд в произвольной программе, так и личный рекорд по сумме двух программ. Ее предыдущие личные рекорды в соревнования под эгидой ISU были 128,77 и 188,86 баллов соответственно.

Шведка Юсефин Тайегорд заняла второе место в Таллинне, набрав 175,75 балла, а Кристина Шкулета-Громова из Эстонии с новым личным рекордом (168,14) заняла третье место.

В конце февраля Петрыкина отправится на чемпионат мира среди юниоров в Канаду, а в марте - на взрослый чемпионат мира в Японию.

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