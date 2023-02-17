Фигуристка Петрыкина впервые набрала более 200 баллов на международных соревнованиях(2)
На международных соревнованиях по фигурному катанию Tallink Hotels Cup, проходивших в столичном ледовом дворце Хааберсти, Ниина Петрыкина заняла первое место в женском одиночном катании, впервые набрав более 200 очков на международных соревнованиях.
Нина Петрыкина заработала 137,27 балла за произвольную программу и 203,52 балла в общем зачете. Сообщает „ERR“.
Поскольку Tallink Hotels Cup проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), эти результаты также учитываются при подсчете рекордов ISU.
Поэтому Петрыкина значительно улучшила как личный рекорд в произвольной программе, так и личный рекорд по сумме двух программ. Ее предыдущие личные рекорды в соревнования под эгидой ISU были 128,77 и 188,86 баллов соответственно.
Шведка Юсефин Тайегорд заняла второе место в Таллинне, набрав 175,75 балла, а Кристина Шкулета-Громова из Эстонии с новым личным рекордом (168,14) заняла третье место.
В конце февраля Петрыкина отправится на чемпионат мира среди юниоров в Канаду, а в марте - на взрослый чемпионат мира в Японию.