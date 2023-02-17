Эаметс: украинские беженцы стали не бременем, а положительным фактором в эстонской экономике(15)
По словам профессора Тартуского университета Рауля Эаметса, украинские военные беженцы, прибывшие в Эстонию перед лицом российской агрессии, не являются бременем для эстонской экономики, а вносят вклад в ее развитие, пишет rus.err.ee.
Об этом Эаметс заявил в пятницу на презентации исследования, проведенного Центром прикладных социальных исследований Тартуского университета RAKE и аналитическим центром Praxis.
„Если 55% прибывших украинцев находятся на рынке труда, то нет сомнений, что [они] приносят пользу экономике. В конце концов, они платят налоги и приехали сюда не для того, чтобы жить на пособия“, - сказал Эаметс, возглавлявший рабочую группу по изучению беженцев, которым Эстония предоставила временную защиту.
Полученные данные показали, что среди беженцев, прибывших в Эстонию, 74% составляют женщины, более половины из которых имеют высшее образование.