Эаметс: украинские беженцы стали не бременем, а положительным фактором в эстонской экономике

Об этом Эаметс заявил в пятницу на презентации исследования, проведенного Центром прикладных социальных исследований Тартуского университета RAKE и аналитическим центром Praxis.

„Если 55% прибывших украинцев находятся на рынке труда, то нет сомнений, что [они] приносят пользу экономике. В конце концов, они платят налоги и приехали сюда не для того, чтобы жить на пособия“, - сказал Эаметс, возглавлявший рабочую группу по изучению беженцев, которым Эстония предоставила временную защиту.