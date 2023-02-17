ФОТО | Приступ за рулем: грузовой микроавтобус вылетел в кювет, водитель доставлен в больницу

В 12.12 на 52-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме (Ридакюла, волость Вильянди) грузовой микроавтобус Peugeot Boxer вылетел с трассы в кювет. Машину остановил кустарник.

По предварительным данным, у водителя случился приступ, в результате чего автомобиль отклонился на встречную полосу движения и выехал в кювет.

К счастью, в момент инцидента по встречной полосе ни одной машины не ехало. В микроавтобусе водитель был один, мужчину доставили для медосмотра в больницу.

Все обстоятельства аварии выясняются.