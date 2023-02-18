18.02.2023, 08:50
Знакомство с девушкой в Tinder закончилось для молодого человека потерей 41 000 евро(1)
ФОТО: pixabay
Таллиннская полиция возбудила в четверг уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого молодой человек лишился крупной суммы, передает Пыхьяская префектура.
В декабре прошлого года 28-летний мужчина познакомился в приложении Tinder с женщиной по имени Хелен, которая посоветовала ему заняться биржевой торговлей криптовалютой на сайте gumgepad.online.
Потерпевший открыл на свое имя на криптовалютной бирже Binance и Crypto.com кошельки для криптовалюты, куда произвел несколько платежей. Позже мужчина обнаружил, что инвестированные деньги он снять не может, с него требовали также сделать дополнительные переводы.
Общий ущерб от мошенничества составил 41 000 евро.