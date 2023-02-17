Чемпион мира по лёгкой атлетике скончался от рака
Чемпион мира в помещении, двукратный чемпион Европы в помещении немецкий прыгун с шестом Тим Лобингер скончался на 51-м году жизни после длительной борьбы с раком. Сообщает „Чемпионат“.
В 2017 году у Лобингера диагностировали особо агрессивную форму лейкемии. После нескольких курсов химиотерапии и трансплантации стволовых клеток болезнь ушла в ремиссию. Однако в прошлом году Лобингер сообщил, что рак вернулся.
„Тим Лобингер скончался 16 февраля в Мюнхене в возрасте 50 лет после тяжёлой болезни. Бывшая легенда прыжков с шестом мирно заснул в узком кругу, не проиграв, а выиграв этот бой по-своему. Пожалуйста, воздержитесь от дальнейших запросов СМИ в интересах семьи“, — приводит Bild заявление членов семьи Лобингера.
Лобингер в октябре прошлого года рассказывал о том, что его состояние ухудшается. „Для меня нет шансов на выздоровление. Мой рак слишком агрессивен“, — сказал немец газете Bild.
Он стал первым немцем, который преодолел шестиметровую отметку на соревнованиях под открытым небом в 1997 году. Лобингер завоевал бронзу чемпионата мира 2006 года в Москве и одержал две победы на чемпионатах Европы в помещении (1998, 2003).
Он четыре раза принимал участие в Олимпийских играх, лучший результат показал в 1996 году, став седьмым.
После завершения карьеры он работал в футбольном клубе „Лейпциг“ тренером по физической подготовке.