Чемпион мира по лёгкой атлетике скончался от рака

В 2017 году у Лобингера диагностировали особо агрессивную форму лейкемии. После нескольких курсов химиотерапии и трансплантации стволовых клеток болезнь ушла в ремиссию. Однако в прошлом году Лобингер сообщил, что рак вернулся.

„Тим Лобингер скончался 16 февраля в Мюнхене в возрасте 50 лет после тяжёлой болезни. Бывшая легенда прыжков с шестом мирно заснул в узком кругу, не проиграв, а выиграв этот бой по-своему. Пожалуйста, воздержитесь от дальнейших запросов СМИ в интересах семьи“, — приводит Bild заявление членов семьи Лобингера.

Лобингер в октябре прошлого года рассказывал о том, что его состояние ухудшается. „Для меня нет шансов на выздоровление. Мой рак слишком агрессивен“, — сказал немец газете Bild.

Он стал первым немцем, который преодолел шестиметровую отметку на соревнованиях под открытым небом в 1997 году. Лобингер завоевал бронзу чемпионата мира 2006 года в Москве и одержал две победы на чемпионатах Европы в помещении (1998, 2003).



Он четыре раза принимал участие в Олимпийских играх, лучший результат показал в 1996 году, став седьмым.

После завершения карьеры он работал в футбольном клубе „Лейпциг“ тренером по физической подготовке.

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