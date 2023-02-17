Правда ли, что американский телеканал случайно показал речь Зеленского вместо смешного видео с собакой?

Во многих публикациях о видео с собакой и Владимиром Зеленским упоминают случай, который несколько месяцев назад якобы произошёл на другом американском телеканале — WDIV-TV (Local 4). В октябре 2022 года по Сети разошлась запись, на которой в эфире того канала будто бы тоже случайно включили речь Зеленского вместо звуков чёрной дыры, из-за чего телеведущие начали смеяться. „Проверено“ разбирало эти сообщения: запись передачи оказалась смонтированной, а в оригинале ведущие смеялись над забавными звуками на записи, которую предоставило NASA.

Теперь что касается нового вирусного видео. Там продемонстрированы слова благодарности, которые Зеленский произнёс 8 февраля 2023 года, в самом начале своего выступления перед обеими палатами парламента Великобритании во время недавнего визита в Лондон. При этом в конце распространяемого в соцсетях и СМИ ролика показан анонс следующего сюжета с кадром из мультфильма „Лего Фильм: Бэтмен», который вышел ещё в 2017 году.

Видео под названием „Ведущие хохочут над сигналящей собакой“ появилось на официальном сайте канала KCCI 8 News 20 февраля 2017 года. Опубликованный в тот же день анонс этого сюжета мы нашли и в верифицированном Twitter-аккаунте телеканала. В эфире шла речь о собаке по кличке Даймонд, которую засняли в городе Гроув-Сити, штат Огайо. По словам очевидцев, животное лаяло и нажимало на гудок автомобиля в попытке привлечь внимание отошедшего по делам хозяина. Реакция ведущих, которые не смогли сдержать смех, стала вирусной, как и сам ролик с собакой. Например, запись эфира 2 августа 2017 года выложили на YouTube-канале Funny Avenue, где она собрала более 4 млн просмотров.

Таким образом, в эфире канала KCCI 8 News за 2017 год никак не могли по ошибке показать запись речи Зеленского, с которой он выступил в 2023 году. Шесть лет назад Зеленский ещё даже не был президентом Украины — он победил в выборах на пост главы государства только в 2019-м.

Определить точный первоисточник поддельного видео проблематично из-за множества формулировок с различными ключевыми словами. Наиболее раннюю публикацию „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „Шейх Тамир», где пост, набравший более 150 000 просмотров, выложили 13 февраля 2023 года в 13:58 по московскому времени. Этот канал встречался в наших разборах как минимум 12 раз: там делились фальшивыми обложками сатирических журналов, поддельным граффити, смонтированной видеозаписью сюжета на украинском телевидении, отредактированными фото и скриншотами, а также другими недостоверными сообщениями.

Судя по всему, авторы нового фейкового видео с Зеленским, якобы показанным вместо собаки, вернулись к старому нарративу, который распространялся летом и осенью 2022 года. Тогда в Сети появились три поддельные обложки сатирического журнала Charlie Hebdo, на которых Зеленский был изображён в виде пса.

Итог: Фейк