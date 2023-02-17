Правда ли, что американский телеканал случайно показал речь Зеленского вместо смешного видео с собакой?
На днях по Telegram прошла новость: якобы телеведущие в США анонсировали ролик словами „Нетерпеливая собака гудит и лает на хозяина“, но на экране вместо пса появился президент Украины. Мы проверили подлинность вирусной записи.
Разошедшееся по соцсетям 13 февраля 2023 года видео длится 22 секунды и представляет собой запись новостной передачи на канале KCCI 8 News, а точнее, сюжета о „щенке из Огайо, который привлекает всеобщее внимание“. В Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва (328 000 просмотров на момент написания этого разбора) ролик сопровождает такая подпись: „На американском телевидении ведущие хотели показать смешной ролик и анонсировали его так: „Нетерпеливая собака гудит и лает на хозяина“. Но, как и с чёрной дырой, что-то пошло не так и вместо щеночка показали видео про Зеленского, который снова что-то просит“. Также записью с предполагаемым ляпом поделились телеведущий Руслан Осташко (115 000), радиоведущий Армен Гаспарян (48 000), а также каналы „Ne.Сахар» (229 000), „Наблюдатель» (203 000), Voblya (145 000), „Война история оружие» (118 000), „Хуже и не скажешь» (74 000), „Теледно» (50 000). Авторы поста в канале „Дядя Слава» (113 000) отметили, что „образ скулящего щенка крепко коррелирует с фигурой главаря киевского режима“. „Теперь господин Зеленский почти официально — американское домашнее животное. И теперь это даже не скрывают“, — прокомментировали видео каналы „Скотт Риттер в Telegram» (105 000), „Сводки Юрия Подоляки» (94 000) и „Яков Кедми» (78 000).
О том, как „американский телеканал тонко высмеял Зеленского“, рассказывается на сайтах телеканалов „Царьград» и „Рен–ТВ», а также на портале „Украина.ру», где добавлено: „Ситуация развеселила сотрудников канала, которые засмеялись прямо в кадре, добавив, что не могут показать историю про щенка“. Во „ВКонтакте“ на момент написания этого разбора опубликовано более сотни постов с вирусным „казусом“, некоторые из которых набрали тысячи просмотров и сотни лайков. Разошлось видео и по Twitter.
Во многих публикациях о видео с собакой и Владимиром Зеленским упоминают случай, который несколько месяцев назад якобы произошёл на другом американском телеканале — WDIV-TV (Local 4). В октябре 2022 года по Сети разошлась запись, на которой в эфире того канала будто бы тоже случайно включили речь Зеленского вместо звуков чёрной дыры, из-за чего телеведущие начали смеяться. „Проверено“ разбирало эти сообщения: запись передачи оказалась смонтированной, а в оригинале ведущие смеялись над забавными звуками на записи, которую предоставило NASA.
Теперь что касается нового вирусного видео. Там продемонстрированы слова благодарности, которые Зеленский произнёс 8 февраля 2023 года, в самом начале своего выступления перед обеими палатами парламента Великобритании во время недавнего визита в Лондон. При этом в конце распространяемого в соцсетях и СМИ ролика показан анонс следующего сюжета с кадром из мультфильма „Лего Фильм: Бэтмен», который вышел ещё в 2017 году.
Видео под названием „Ведущие хохочут над сигналящей собакой“ появилось на официальном сайте канала KCCI 8 News 20 февраля 2017 года. Опубликованный в тот же день анонс этого сюжета мы нашли и в верифицированном Twitter-аккаунте телеканала. В эфире шла речь о собаке по кличке Даймонд, которую засняли в городе Гроув-Сити, штат Огайо. По словам очевидцев, животное лаяло и нажимало на гудок автомобиля в попытке привлечь внимание отошедшего по делам хозяина. Реакция ведущих, которые не смогли сдержать смех, стала вирусной, как и сам ролик с собакой. Например, запись эфира 2 августа 2017 года выложили на YouTube-канале Funny Avenue, где она собрала более 4 млн просмотров.
Таким образом, в эфире канала KCCI 8 News за 2017 год никак не могли по ошибке показать запись речи Зеленского, с которой он выступил в 2023 году. Шесть лет назад Зеленский ещё даже не был президентом Украины — он победил в выборах на пост главы государства только в 2019-м.
Определить точный первоисточник поддельного видео проблематично из-за множества формулировок с различными ключевыми словами. Наиболее раннюю публикацию „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „Шейх Тамир», где пост, набравший более 150 000 просмотров, выложили 13 февраля 2023 года в 13:58 по московскому времени. Этот канал встречался в наших разборах как минимум 12 раз: там делились фальшивыми обложками сатирических журналов, поддельным граффити, смонтированной видеозаписью сюжета на украинском телевидении, отредактированными фото и скриншотами, а также другими недостоверными сообщениями.
Судя по всему, авторы нового фейкового видео с Зеленским, якобы показанным вместо собаки, вернулись к старому нарративу, который распространялся летом и осенью 2022 года. Тогда в Сети появились три поддельные обложки сатирического журнала Charlie Hebdo, на которых Зеленский был изображён в виде пса.
Итог: Фейк