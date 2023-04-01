ВИДЕО | Почему криминальные группировки в Эстонии имели имена российских городов?

В 90-е несколько группировок имели название каких-то российских городов: пермские, кемеровские. Почему в Эстонии так получилось?

Могло быть так, что глава группировки оттуда родом - а остальные люди из Эстонии - не все же они оттуда. Так и получалось, что группировка называлась Кемеровская, хотя половина людей там было местных: из Таллинна, и не имели никакого отношения к Перми или Кемерово. То же самое у меня - я на судах часто говорил: „уважаемый суд, я никогда не был а Перми, даже если вы мне карту покажете, я буду долго искать, где это вообще находится. Я сам вообще с Питера, родился в Ленобласти, при чем тут вообще Пермь?“. Но все равно называли пермским.

А почему там получилось?

У меня был один человек - близкий знакомый, не буду называть фамилию. Вот он как раз был из Перми. Он переехал в Таллинн и жил здесь. Потом он тоже был арестован, выяснили, откуда он, стали называть пермской группировкой. Хотя я сам себя никак не называл - у нас просто была рабочая бригада.

А что нужно для успешной „работы“? Финансы?

Ну конечно, и финансовая составляющая тоже. Если ты берешь людей - ты должен обеспечивать финансово, у всех свои интересы, у кого-то - любимая девушка, может быть, ребенок. Ну и мы ведь не каждый день занимались работой - у всех и свои дела были.

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