ФОТО | Как украинский „Шахтер“ обыграл французский „Ренн“ и принес Украине первую победу в 2023 году

Матч, в котором донецкий „Шахтер“ принимал французский „Ренн“ состоялась на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского. Так как жребий свел „Шахтер“ с совсем неименитым соперником то аншлага совсем на данной игре не ожидалось. Матч посетило всего 13,5 тысячи человек и по сравнению с игрой против „Реал“ – стадион казался совсем пустым. По сравнению с играми „Шахтёра“ в Лиге Чемпионов – было замечено несколько отличий.

Перед стадионом продавалось много атрибутики украинского клуба и самой Украины: шарфы, шапки, флаги, а также всем желающим могли нарисовать красками украинский флаг или эмблему „Шахтера“. Ощущалось то, насколько эта игра важна для украинских болельщиков, чего почему-то не было в предыдущих играх. Перед стадионом стояли разные компании болельщиков, которые обмотавшись украинской символикой, обсуждали наболевшие вопросы и предстоящую игру.

На самом стадионе царила атмосфера тотальной поддержки „Шахтеру“ и всей Украины. Зрителей на стадионе было совсем не много, но было очень хорошая и громкая поддержка, а на многих трибунах было видно Украино-Польские и Белорусско-Польские флаги поддержки. Приятное впечатление произвело и огромное количество французских болельщиков (около 500 человек), которые приехали поддержать свою любимую команду, заняв на стадионе 2 яруса. Как мне кажется для такой не самой „большой“ команды - это достаточно мощная поддержка.

Сама же игра началась с минуты молчания в память о жертвах мощных землетрясений в Турции и Сирии. К предстоящей игре „Шахтер“ подходил в ранге аутсайдера и неудивительно, ведь „горняки“ в январе лишились своей главной звезды, продав Михаила Мудрика в лондонский „Челси“. На групповой стадии французский „Ренн“ дважды обыграл киевское „Динамо“, показав зрелищную игру.