ФОТО | Как украинский „Шахтер“ обыграл французский „Ренн“ и принес Украине первую победу в 2023 году(2)
Донецкий „Шахтер“ в первом матче предварительного раунда плей-офф Лиги Европы обыграл французский „Ренн“ (2:1). Блогер RusDelfi побывал на матче и поделился своими впечатлениями.
Матч, в котором донецкий „Шахтер“ принимал французский „Ренн“ состоялась на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского. Так как жребий свел „Шахтер“ с совсем неименитым соперником то аншлага совсем на данной игре не ожидалось. Матч посетило всего 13,5 тысячи человек и по сравнению с игрой против „Реал“ – стадион казался совсем пустым. По сравнению с играми „Шахтёра“ в Лиге Чемпионов – было замечено несколько отличий.
Перед стадионом продавалось много атрибутики украинского клуба и самой Украины: шарфы, шапки, флаги, а также всем желающим могли нарисовать красками украинский флаг или эмблему „Шахтера“. Ощущалось то, насколько эта игра важна для украинских болельщиков, чего почему-то не было в предыдущих играх. Перед стадионом стояли разные компании болельщиков, которые обмотавшись украинской символикой, обсуждали наболевшие вопросы и предстоящую игру.
На самом стадионе царила атмосфера тотальной поддержки „Шахтеру“ и всей Украины. Зрителей на стадионе было совсем не много, но было очень хорошая и громкая поддержка, а на многих трибунах было видно Украино-Польские и Белорусско-Польские флаги поддержки. Приятное впечатление произвело и огромное количество французских болельщиков (около 500 человек), которые приехали поддержать свою любимую команду, заняв на стадионе 2 яруса. Как мне кажется для такой не самой „большой“ команды - это достаточно мощная поддержка.
Сама же игра началась с минуты молчания в память о жертвах мощных землетрясений в Турции и Сирии. К предстоящей игре „Шахтер“ подходил в ранге аутсайдера и неудивительно, ведь „горняки“ в январе лишились своей главной звезды, продав Михаила Мудрика в лондонский „Челси“. На групповой стадии французский „Ренн“ дважды обыграл киевское „Динамо“, показав зрелищную игру.
„Ренн“ с первых минут завладел инициативой, но без острых моментов. „Шахтер“ вышел вперёд уже на 11-й минуте, благодаря голу Дмитрия Крыськива. В самой концовке первого тайма Бондаренко удвоил преимущество „горняков“ (2:0). Во втором тайме „Ренн“ сильно изменил игру и на 59-й минуте Токо-Экамби сократил отставание в счете, но хозяева смогли удержать минимальное преимущество перед поединком во Франции через неделю. Благодаря победе над „Ренном“, „горняков“ в следующий четверг устроит даже ничья, но легкой прогулки ожидать однозначно не стоит.
В целом игра показалась очень интересной и те кто пришли в этот вечер на стадион не остались расстроенными. „Шахтер“ действительно своей игрой отблагодарил всех болельщиков ведь именно сейчас в такое тяжело время они олицетворяют всю Украину.