ВИДЕО | Кылварт о допуске российских спортсменов: это в первую очередь опасно для самих спортсменов, но они в этом не виноваты

Давайте просто разберем эту ситуацию, чтобы люди, максимально связанные со спортом, понимали, о чем вообще идет речь. Мы говорим о международных соревнованиях, куда могут приехать спортсмены из двух стран, которые находятся в состоянии войны и если они встречаются, то это опасно для самих спортсменов. Должно быть понимание того, что спортсмены в этой ситуации не виноваты.