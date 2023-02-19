ВИДЕО | Кылварт о допуске российских спортсменов: это в первую очередь опасно для самих спортсменов, но они в этом не виноваты
В предвыборных дебатах RusDelfi президент Федерации Тхэквон-до Эстонии Михаил Кылварт (Центристская партия) и президент Федерации гандбола Эстонии Кристина Каллас (Eesti 200) ответили на вопрос, нужно ли допускать российских спортсменов до Олимпийских игр.
Михаил Кылварт (Центристская партия)
Давайте просто разберем эту ситуацию, чтобы люди, максимально связанные со спортом, понимали, о чем вообще идет речь. Мы говорим о международных соревнованиях, куда могут приехать спортсмены из двух стран, которые находятся в состоянии войны и если они встречаются, то это опасно для самих спортсменов. Должно быть понимание того, что спортсмены в этой ситуации не виноваты.
Кристина Каллас (Eesti 200)
Я согласна, что спортсмены не виноваты, но они несут ответственность за то, что делает их страна.