Дочка умершей в таллиннской больнице пациентки: после операции планировали свадьбу. Пришлось организовывать похороны(14)
„Это была обычная плановая операция, назначенная гастроэнтерологом. Мы не сомневались, что все пройдет хорошо, мама быстро восстановится. Во вторник операция, а в четверг мы планировали справить свадьбу. Но вместо этого нам пришлось организовывать похороны мамы“, - описывает случившееся одна из дочерей Ларисы. Лариса - жительница Таллинна, которая скончалась после неудачно проведенной операции в Ида-Таллиннской центральной больнице. Подробности истории узнал RusDelfi.
„Почему спустя всего несколько часов после операции маму отпустили домой?“
2 февраля 63-летняя Лариса отправилась на плановую операцию по удалению грыжи аппендицита.
Дочери скончавшейся женщины - Анна и Юлия - считают, что трагедия стала результатом халатности врачей и ошибки оперирующего хирурга во время первой операции. „Врачи умолчали о том, что во время первой операции была задета прямая кишка. Она была перфорирована, но хирург ничего не заметил и завершил операцию. Потом начались проблемы“ - рассказывают дочери Ларисы в интервью RusDelfi.