Правовой отдел Рийгикогу: закон об удалении советской символики в некоторых пунктах не согласуется с Конституцией

Законопроект среди прочего устанавливает, что публично видимые части здания или строения (монументы, скульптуры и т.д.) не должны разжигать рознь, оправдывать агрессию и военные преступления. Советник аналитико-правового отдела Рийгикогу Трийну Пыдрамяги пишет в своем анализе, что использованная в законопроекте формулировка „публично видимая часть“ содержит неясность и может вызвать вопросы о том, какие публично видимые части здания являются разжигающими вражду.

„Также возникает вопрос, с какого общественного места должно быть видна часть здания? А если, например, с дрона или с воздушного судна? Это тоже подразумевается под понятием „публично видимое“? Как относится к тому, если здание видно, например, с расположенного по соседству балкона? Так что формулировка „публично видимая часть“ является очень многозначной“, - написала Пыдрамяги. По ее словам, определение „здание, не соответствующее требованиям“, не является однозначно понимаемым, поэтому находится в противоречии с Конституцией. Она считает, что для среднего человека понять такое определение не представляется возможным.