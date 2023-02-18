Правовой отдел Рийгикогу: закон об удалении советской символики в некоторых пунктах не согласуется с Конституцией(30)
В среду Рийгикогу принял поправки в строительное законодательство, согласно которым появляется правовая основа для сноса советских монументов и находящейся на постройках оккупационной символики. Однако по оценке аналитико-правового отдела Рийгикогу, в содержании законопроекта имеются неясности, и в некоторых местах он не согласуется с Конституцией, пишет Delfi.
Законопроект среди прочего устанавливает, что публично видимые части здания или строения (монументы, скульптуры и т.д.) не должны разжигать рознь, оправдывать агрессию и военные преступления. Советник аналитико-правового отдела Рийгикогу Трийну Пыдрамяги пишет в своем анализе, что использованная в законопроекте формулировка „публично видимая часть“ содержит неясность и может вызвать вопросы о том, какие публично видимые части здания являются разжигающими вражду.