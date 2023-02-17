Мнение
17.02.2023, 15:00

МНЕНИЕ | Холодный прием для бесполезного „агента“

 
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Сергей Чаулин справа, Алексей Есаков слева
Сергей Чаулин справа, Алексей Есаков слева
ФОТО: Kapo | Delfi Meedia

После 24 февраля 2022 года мир изменился и полутонов больше нет. Все должны выбрать сторону в этом конфликте. Поддерживать российскую агрессию и оправдывать ее военные преступления, направленные на уничтожение мирного населения Украины и инфраструктуры страны, лучше среди единомышленников, в России. В чем уже наверняка убедился высланный на днях из Эстонии Сергей Чаулин.

В среду из Эстонии в Россию был выслан проройссийский активист Сергей Чаулин. Короткие сообщения об этом появились на новостных порталах, лаконичный комментарий КАПО гласил, что Чаулин распространял враждебную пропаганду Российской Федерации, а так же разжигал национальную и политическую ненависть.

Бесполезно ожидать от спецслужб длинных объяснений, на их сферу деятельности распространяется государственная тайна. Обсуждение (или осуждение) этого решения ни к чему не приведет, потому что у обычного жителя Эстонии нет данных, которыми обладают сотрудники органов, и об этом деле известно мало.

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