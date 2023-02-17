17.02.2023, 15:00
МНЕНИЕ | Холодный прием для бесполезного „агента“
ФОТО: | Delfi Meedia
После 24 февраля 2022 года мир изменился и полутонов больше нет. Все должны выбрать сторону в этом конфликте. Поддерживать российскую агрессию и оправдывать ее военные преступления, направленные на уничтожение мирного населения Украины и инфраструктуры страны, лучше среди единомышленников, в России. В чем уже наверняка убедился высланный на днях из Эстонии Сергей Чаулин.
В среду из Эстонии в Россию был выслан проройссийский активист Сергей Чаулин. Короткие сообщения об этом появились на новостных порталах, лаконичный комментарий КАПО гласил, что Чаулин распространял враждебную пропаганду Российской Федерации, а так же разжигал национальную и политическую ненависть.