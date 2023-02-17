Максим Ильин, мэр Нарва-Йыэсуу, кандидат от партии „Ээсти 200“: О региональной политике государства
Результат региональной политики в Эстонии за последние, как минимум, лет 20, видно невооруженным глазом. Правда, если вы находитесь в Таллинне или Харьюмаа... Ну, или в Тарту. А стоит отъехать на полторы сотни километров от центра принятия политических решений, то возникает вопрос — а в Эстонии ли я сейчас нахожусь?
Действительно, вся современная транспортная инфраструктура, возможности для развития бизнеса — все сконцентрировано в столице и ближайшей округе. И чем дальше вы от столицы вы находитесь, тем больше вопросов у вас возникает. Например: является ли верным выбранное государством направление в политике равномерного развития регионов?
Возьмем Ида-Вирумаа — все заметные инвестиции направлялись в спасение сланцевой энергетики от постоянно растущих требований по сохранению окружающей среды. Либо этими средствами „тушили пожар“, когда они выделялись в срочном порядке для решения экстренных вопросов. Запросы самоуправлений на развитие своей инфраструктуры всегда рассматривались либо в последнюю очередь, либо аккурат накануне выборов, чтобы покрасоваться перед электоратом.
Современный транзитный транспортный коридор Таллинн - Нарва более 20 лет существует лишь на бумаге. Четырехполосное шоссе заканчивается в районе Раквере. Только лишь в этом году заговорили о необходимости наращивания железнодорожного пассажирского сообщения между Ида-Вирумаа и Таллинном. Вопрос строительства малого аэропорта в Ольгина также скептически воспринимается правительством, и на этом фоне мы видим инвестиции в развитие аэропорта в Пярну, а также поддержку аэропорта в Тарту. Все идеи, исходящие из Ида-Вирумаа, и которые не касаются сланцевого сектора — отходят на второй план при рассмотрении в правительстве.
Мы на северо-востоке Эстонии с завидным постоянством говорим о том, что население региона стремительно сокращается по причине отъезда молодежи. А что мы можем сделать, чтобы молодежь не покидала Ида-Вирумаа? Как мы сможем вернуть наших людей назад после нескольких лет учебы в Таллинне или Тарту, если они на примере динамики развития тех регионов видят отсутствие перспектив в Ида-Вирумаа, где качество жизни в разы ниже, чем в столице?
Сколько важных проектов из Ида-Вирумаа не получили поддержки государства? Возьмем, например, строительство мола в Нарва-Йыэсуу. Предыдущий состав правительства вышел на уровень готовности принятия решения о выделении средств на этот проект. Но правительство сменилось, и проект до сих пор не получил поддержку, несмотря на его важность для национальной безопасности. Что мог бы дать этот проект Нарва-Йыэсуу в случае его реализации? В числе прочего, он дал бы толчок для развития малого судоходства в устье реки Нарва, способствовал бы возникновению нового жилого и бизнес-района на территории, прилегающей к молу. В Ида-Вирумаа подобных примеров можно найти очень много.
Я считаю, что все регионы страны должны имеет равные возможности для развития. В Эстонии, независимо от региона проживания, люди должны иметь возможность работать или заниматься бизнесом, жить здоровой и безопасной жизнью в благоприятной для природы чистой жизненной среде, создать семью и обеспечить детям хорошее образование, двигаться и общаться, участвовать в общественной жизни. Для этого государственная поддержка должна быть одинаково доступна по всей стране, а также необходимо кардинально менять взаимоотношения государства с самоуправлениями.
Один из важных шагов, которые необходимо сделать в первую очередь — направить не менее 2/3 дотаций Европейского Союза на развитие местного предпринимательства за пределами Таллинна и Харьюмаа. Для этого стоило бы разделить страну на два региона: Таллинн и Харьюмаа и остальную территорию, чтобы сгладить несоответствие между двумя регионами, которое сложилось из-за разницы в дотациях.
Необходимо расширить возможности самоуправлений. Поддержка предпринимательства в городах и волостях должна стать обязанностью самоуправлений. Но для того, чтобы мотивировать их на действия в этом направлении, крайне необходимо изменить налоговую политику и направить часть налогов предприятий в бюджеты самоуправлений. Также необходимо обратить внимание и на профессионализм самих самоуправлений, в первую очередь городских комиссий, которые в основном состоят из членов городских и волостных собраний. Стоит сократить число политиков в комиссиях, дав возможность принять участие в их работе профильным экспертам, что повысит качество принимаемых решений.
Также остро стоит вопрос о процедуре муниципализации государственных земель, необходимых для развития бизнеса, расширения производственных площадей или строительства нового жилья. Этот процесс необходимо упростить, чтобы у самоуправлений была возможность быстро и гибко реагировать на запросы бизнеса.
Помимо этого, также следует ускорить процедуры обработки детальных планировок, инициированных самоуправлениями — как минимум в три раза.
Следует пересмотреть вопросы, связанные с профессиональным образованием в регионах, чтобы молодые люди могли на местах получать профессию, потенциально необходимую в рамках программы регионального развития самоуправления. Это позволит более гибко реагировать на изменение экономики региона.
Если реализовать все эти необходимые шаги, то мы сможем сбалансировать развитие Эстонии в кратчайшие сроки, что заметно повлияет на благосостояние жителей страны.