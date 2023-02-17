Максим Ильин, мэр Нарва-Йыэсуу, кандидат от партии „Ээсти 200“: О региональной политике государства

Действительно, вся современная транспортная инфраструктура, возможности для развития бизнеса — все сконцентрировано в столице и ближайшей округе. И чем дальше вы от столицы вы находитесь, тем больше вопросов у вас возникает. Например: является ли верным выбранное государством направление в политике равномерного развития регионов?

Возьмем Ида-Вирумаа — все заметные инвестиции направлялись в спасение сланцевой энергетики от постоянно растущих требований по сохранению окружающей среды. Либо этими средствами „тушили пожар“, когда они выделялись в срочном порядке для решения экстренных вопросов. Запросы самоуправлений на развитие своей инфраструктуры всегда рассматривались либо в последнюю очередь, либо аккурат накануне выборов, чтобы покрасоваться перед электоратом.

Современный транзитный транспортный коридор Таллинн - Нарва более 20 лет существует лишь на бумаге. Четырехполосное шоссе заканчивается в районе Раквере. Только лишь в этом году заговорили о необходимости наращивания железнодорожного пассажирского сообщения между Ида-Вирумаа и Таллинном. Вопрос строительства малого аэропорта в Ольгина также скептически воспринимается правительством, и на этом фоне мы видим инвестиции в развитие аэропорта в Пярну, а также поддержку аэропорта в Тарту. Все идеи, исходящие из Ида-Вирумаа, и которые не касаются сланцевого сектора — отходят на второй план при рассмотрении в правительстве.

Мы на северо-востоке Эстонии с завидным постоянством говорим о том, что население региона стремительно сокращается по причине отъезда молодежи. А что мы можем сделать, чтобы молодежь не покидала Ида-Вирумаа? Как мы сможем вернуть наших людей назад после нескольких лет учебы в Таллинне или Тарту, если они на примере динамики развития тех регионов видят отсутствие перспектив в Ида-Вирумаа, где качество жизни в разы ниже, чем в столице?