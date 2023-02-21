Экономика
21.02.2023, 11:16

Крупнейшие банки Балтии заработали почти миллиард евро: за сверхприбыли нужно благодарить рост процентных ставок

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Euro
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Ни повышение ставок Европейского центробанка, ни война в Украине не помешали крупнейшим банкам стран Балтии закончить 2022 год с резким ростом прибыли. Общая прибыль трех скандинавских банков (Swedbank, SEB и Luminor) в Балтийском регионе выросла на десятки процентов и достигла почти миллиарда евро. В этом году, по прогнозам, рост продолжится. Центральные банки Латвии, Литвы и Эстонии с особым вниманием наблюдают за этой ситуацией, пишет латвийский Delfi.

После начала войны в Украине представители банков уверяли, что клиенты стали намного более осторожными. Стремительный рост цен вел к снижению спроса на займы. В середине года, пытаясь затормозить рост цен, ЕЦБ начал повышать базовые процентные ставки. Это привело к росту важной для тех, кто взял кредит, межбанковской ставки Euribor. Платежи по кредитам выросли, но ставки по депозитам вслед за ними почти не выросли.

Эта ситуация сыграла на руку всем крупнейшим банкам в Балтии (в этой статье не рассматривается данные банка Citadele, поскольку показатели банка по итогам 2022 года будут опубликованы в конце февраля).

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