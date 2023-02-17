Прогноз: нас ждут похолодание, дожди и мокрый снег

Как прогнозируют синоптики, пятницу днем преимущественно облачно. Во многих местах выпадет небольшой дождь и мокрый снег, а в Восточной Эстонии еще и снег. Вечером на островах ожидается новая волна мокрого снега. До обеда ветер южный и юго-западный, 4-9, на побережье островов порывами 13 м/с. Днем ​​южный, юго-восточный ветер постепенно усилится, вечером 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и западном побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.



Суббота, 18.02:

Ночью: пасмурно. Мокрый снег и дождь распространятся с островов на северо-восток, в Восточной Эстонии также пройдет снег. Ветер юго-восточный 7-12, порывами 17 м/с, на побережье 10-15, порывами до 22 м/с, утром немного ослабнет. Температура воздуха -1..+3°С.



Днем: Облачно. Ожидается дождь и мокрый снег, вечером снег. Ветер преимущественно южный 4-10, на островах и западном побережье перейдет в северо-западный и западный и усилится до 10-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.



Воскресенье, 19.02:

Ночью: пасмурная погода. Ожидается дождь и мокрый снег. Утром дождь везде перейдет в снег, ожидается метель. Ветер северный 5-10, на островах и западном побережье северо-западный и северный 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха утром понизится до 0..-4°С, на островах 0..+2°С.



Днем: Облачно. Ожидается снег и метель. Ветер северный, 4-10, на островах и западном побережье северо-западный 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах 0..+2°С, к вечеру понизится.



Понедельник, 20.02:



Ночью: пасмурно. Во многих местах пройдет снег. Ветер северный и северо-западный 5-10, на островах 8-12, порывами 17 м/с, после полуночи стихнет. Температура воздуха -4..-9, на островах и на западном побережье 0..-3°С.



Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег. Ветер поменяется с северо-западного на юго-восточный и восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-4, на побережье островов до +1°С.

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