Зеленский - в интервью Би-би-си: компромисс с Путиным невозможен

Интервью Зеленского приурочено к годовщине начавшегося 24 февраля 2022 года полномасштабного российского вторжения. Зеленский в беседе с Симпсоном в очередной раз выразил уверенность, что сдача украинских территорий России была бы ошибкой, поскольку после этого Россия „начнет раз за разом возвращаться“, а приблизить долгосрочный мир могут только поставки западного вооружения.

„Сегодня наше выживание, наше единение - одна цель. Мы идем в Европу, Украина выбрала этот путь. Все это невозможно потерять. Украина хочет гарантий безопасности, все мы хотим - мы объединены. Поэтому какие-либо территориальные компромиссы будут только ослаблять наше государство. Вопрос же не в слове „компромисс“. Зачем его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни. Они каждый день происходят. Вопрос - с кем. Компромисс с Путиным? Нет! Почему? Потому что нет веры“, - заявил Зеленский.

При этом территориальные уступки Украины по Крыму или в Донбассе создали бы „бомбу в центре нашей страны и бомбу в центре Европы“, уверен украинский президент.

В ответ на вопрос о наступлении, которое Россия может планировать предстоящей весной, Зеленский заявил, что наступление уже фактически началось.

„Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях“, - сказал он.

Президент Украины считает, что ВСУ способны сдержать натиск российских войск и начать контрнаступление, однако для этого необходимо больше помощи от западных стран. „Безусловно, современное вооружение - это то, что приближает мир. Язык оружия - единственный, который понимает Россия“, - сказал он.

Сейчас союзники Украины обсуждают возможность поставки ВСУ военных самолетов. Премьер-министр Британии Риши Сунак говорит, что такие поставки возможны, однако в Германии и США от них пока отказываются.

Также Зеленский коснулся отношений с белорусским лидером Александром Лукашенко, который в четверг заявил, что готов вступить в войну против Украины, если „оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей“.