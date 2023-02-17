ФОТО | „Спасем Эстонию!“ Смотрите, какими лозунгами рекламируют себя кандидаты

Партия реформ: Эстония в надежных руках!

Социал-демократы: Благосостояние = безопасность.

EKRE: Спасем Эстонию!

Центристская партия: Мы за вас!

Isamaa: Есть только одно Отечество!

Зеленые, слоганы меняются: Выбирай чистую волну. Умное развитие. Доступное электричество.

Eesti 200: С нами возможно!

Правые: Голос разума.

В этом году впервые наружную рекламу разрешается экспонировать даже в день голосования на выборах в Рийгикогу, то 5 марта. Т.н. рекламный покой действует только в кабинке для голосования.

Если вы еще не определились, за какую партию голосовать, то можете попробовать сделать это при помощи КОМПАСА ИЗБИРАТЕЛЯ.

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