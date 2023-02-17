17.02.2023, 09:32
ФОТО | „Спасем Эстонию!“ Смотрите, какими лозунгами рекламируют себя кандидаты(7)
Улицы Эстонии снова окрашены в цвета политических партий. Delfi прошелся по столице и запечатлел обещания политиков.
Партия реформ: Эстония в надежных руках!
Социал-демократы: Благосостояние = безопасность.
EKRE: Спасем Эстонию!
Центристская партия: Мы за вас!
Isamaa: Есть только одно Отечество!
Зеленые, слоганы меняются: Выбирай чистую волну. Умное развитие. Доступное электричество.
Eesti 200: С нами возможно!
Правые: Голос разума.
В этом году впервые наружную рекламу разрешается экспонировать даже в день голосования на выборах в Рийгикогу, то 5 марта. Т.н. рекламный покой действует только в кабинке для голосования.
Если вы еще не определились, за какую партию голосовать, то можете попробовать сделать это при помощи КОМПАСА ИЗБИРАТЕЛЯ.