17.02.2023, 07:40
ВИДЕО | Келли Сильдару перенесла операцию незадолго до своего дня рождения(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Келли Сильдару, в январе упавшей во время тренировки и серьезно повредившая колено при подготовке к X-Games в США, перенесла операцию на колене.
Обследования показали, что Келли, которой сегодня исполнился 21 год, при падении повредил переднюю крестообразную связку и мениск правой ноги.
„К сожалению, это означает, что мой сезон в этом году закончился, и теперь я должна сосредоточиться на реабилитации, чтобы укрепить свое колено, а затем снова встать на лыжи“, — заявила Сильдару.