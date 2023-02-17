ВИДЕО | Келли Сильдару перенесла операцию незадолго до своего дня рождения

Обследования показали, что Келли, которой сегодня исполнился 21 год, при падении повредил переднюю крестообразную связку и мениск правой ноги.

„К сожалению, это означает, что мой сезон в этом году закончился, и теперь я должна сосредоточиться на реабилитации, чтобы укрепить свое колено, а затем снова встать на лыжи“, — заявила Сильдару.