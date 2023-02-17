Другие виды
17.02.2023, 07:40

ВИДЕО | Келли Сильдару перенесла операцию незадолго до своего дня рождения

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Kelly Sildaru.
Kelly Sildaru.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Келли Сильдару, в январе упавшей во время тренировки и серьезно повредившая колено при подготовке к X-Games в США, перенесла операцию на колене.

Обследования показали, что Келли, которой сегодня исполнился 21 год, при падении повредил переднюю крестообразную связку и мениск правой ноги.

„К сожалению, это означает, что мой сезон в этом году закончился, и теперь я должна сосредоточиться на реабилитации, чтобы укрепить свое колено, а затем снова встать на лыжи“, — заявила Сильдару.

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