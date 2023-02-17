Ученики выразили поддержку своему тренеру: мы не видели, чтобы он кого-то притеснял

Эстонская федерация легкой атлетики приняла решение дисквалифицировать тренера по легкой атлетике Мехиса Виру на неопределенный срок. Виру попал под следствие в связи с тем, что произошло на молодежном чемпионате мира U20 в Колумбии в прошлом году, где латвийцы сделали заявление о странном поведении Виру по отношению к Кармен Бруус, которая стала чемпионкой мира.

Заявление студентов Мехиса Виру:

„Мы обращаемся к общественности, чтобы выразить поддержку тренеру Мехису Виру.

Мы, бывшие и нынешние ученики Мехиса Виру, недоумеваем по поводу несправедливых обвинений, выдвинутых против нашего тренера, и решения Союза легкой атлетики Эстонии отстранить его от тренерской деятельности на неопределенный срок.

Мы хотим высказать наше общее мнение о Мехисе Виру как о тренере, так и о человеке, потому что до сих пор не могли этого сделать.

Мы все подтверждаем, что Мехис Виру вел себя честно и достойно по отношению к своим ученикам, и мы не можем стоять в стороне и молча наблюдать, как дело всей жизни злонамеренно попирают ногами. Мы никогда лично не сталкивались и не видели, чтобы Мехис Виру преследовал, оскорблял или унижал кого-либо во время тренировок, соревнований или в любой другой ситуации. Он профессиональный тренер, который никогда не стремился к физическому контакту с учениками. Мы также не почувствовали и не увидели, что у него есть какое-либо намерения установить более тесные отношения с каким-либо спортсменом для каких-либо личных целей.

Мехис Виру чрезвычайно заботливый и мотивирующий человек и тренер. Этот человек воспитанный, джентльменский и интеллигентный. Его мудрость как тренера и человеческая доброта стали отличным примером для всех нас. Это сделало нас лучшими спортсменами и лучшими людьми.