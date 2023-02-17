Ученики выразили поддержку своему тренеру: мы не видели, чтобы он кого-то притеснял
Бывшие и нынешние ученики Мехиса Виру выразили поддержку тренеру, уличенному в скандале с домогательствами.
Эстонская федерация легкой атлетики приняла решение дисквалифицировать тренера по легкой атлетике Мехиса Виру на неопределенный срок. Виру попал под следствие в связи с тем, что произошло на молодежном чемпионате мира U20 в Колумбии в прошлом году, где латвийцы сделали заявление о странном поведении Виру по отношению к Кармен Бруус, которая стала чемпионкой мира.
Заявление студентов Мехиса Виру:
„Мы обращаемся к общественности, чтобы выразить поддержку тренеру Мехису Виру.
Мы, бывшие и нынешние ученики Мехиса Виру, недоумеваем по поводу несправедливых обвинений, выдвинутых против нашего тренера, и решения Союза легкой атлетики Эстонии отстранить его от тренерской деятельности на неопределенный срок.
Мы хотим высказать наше общее мнение о Мехисе Виру как о тренере, так и о человеке, потому что до сих пор не могли этого сделать.
Мы все подтверждаем, что Мехис Виру вел себя честно и достойно по отношению к своим ученикам, и мы не можем стоять в стороне и молча наблюдать, как дело всей жизни злонамеренно попирают ногами. Мы никогда лично не сталкивались и не видели, чтобы Мехис Виру преследовал, оскорблял или унижал кого-либо во время тренировок, соревнований или в любой другой ситуации. Он профессиональный тренер, который никогда не стремился к физическому контакту с учениками. Мы также не почувствовали и не увидели, что у него есть какое-либо намерения установить более тесные отношения с каким-либо спортсменом для каких-либо личных целей.
Мехис Виру чрезвычайно заботливый и мотивирующий человек и тренер. Этот человек воспитанный, джентльменский и интеллигентный. Его мудрость как тренера и человеческая доброта стали отличным примером для всех нас. Это сделало нас лучшими спортсменами и лучшими людьми.
Мехис посвятил себя развитию своих учеников. Он тренер мирового класса, который работает со спортсменом для достижения общих целей. Работая над достижением этих целей, он также возлагает большие надежды на спортсменов. Отдавая 100% себя для достижения цели, он ожидает того же и от спортсменов. Естественно, что за долгие годы тренерской работы у Мехиса (34 года) возникают разногласия с отдельными спортсменами.
Мехис никого из нас не заставлял ходить к нему на тренировки — этот выбор мы всегда делали сами. Говорить о том, что Мехис Виру имел какое-то влияние на нас при принятии решений, неправильно.
Мы благодарны тренеру Мехису Виру за проделанную работу, которую он часто делал без гонорара, иногда даже покрывая наши спортивные расходы за свой счет. Как целеустремленный человек, он научил нас стремиться к лучшему и всячески помогал нам добиваться лучших результатов. Мехис и Керсти Виру всегда были рядом с нами, когда нам было тяжело в спорте или в личной жизни.
Мехис вырастил не только лучших спортсменов, но и хороших тренеров, учителей и достойных членов общества, которые сегодня продвигают эстонскую жизнь и спорт, отстаивая высокие ценности, которые мы получили благодаря тренировкам Мехиса Виру.
Исходя из вышеизложенного, мы требуем нового объективного расследования, которое выявило бы настоящую правду и вынесло бы справедливое решение“.