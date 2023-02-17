МНЕНИЕ | Российские женщины и есть будущее России

Бо́льшую часть своей взрослой жизни я занимался юриспруденцией. Увлечение правом началось в юности, очень ранней юности, когда самое утреннее из чувств раскрывалось только в триаде: девичья ласка, рок-музыка и размышления о том, что правозащита, как мастерство борьбы за попранное чужое достоинство – дело благородное, обжигающее страстью и танцующее от печки гуманизма. Я знатно поседел с тех пор, но и сегодня мне кажется актуальным вопрос: что такое гуманизм, как не любовь? - пишет российский политолог Илья Потемкин в колонке для RusDelfi.