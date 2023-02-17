Мнение
17.02.2023, 13:50

МНЕНИЕ | Российские женщины и есть будущее России

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У антивоенного сопротивления женское лицо
Илья Потемкин
юрист, политолог
Задержание в участницы акции протеста против войны в Украине
Задержание в участницы акции протеста против войны в Украине
ФОТО: Andrei Samsonov | Tass/dpa/picture alliance

Бо́льшую часть своей взрослой жизни я занимался юриспруденцией. Увлечение правом началось в юности, очень ранней юности, когда самое утреннее из чувств раскрывалось только в триаде: девичья ласка, рок-музыка и размышления о том, что правозащита, как мастерство борьбы за попранное чужое достоинство – дело благородное, обжигающее страстью и танцующее от печки гуманизма. Я знатно поседел с тех пор, но и сегодня мне кажется актуальным вопрос: что такое гуманизм, как не любовь? - пишет российский политолог Илья Потемкин в колонке для RusDelfi.

С началом ужасного замеса, называемого во всем мире бесхитростным словом „война“, а в путинской России – новоязовской и оруэлловской аббревиатурой „СВО“, судьба предоставила мне честь защищать многих россиян, обвиняемых чекистской машиной в „дискредитации“ российской армии. Большинство подзащитных – молодые девушки.

У меня нет под рукой статистики, я опираюсь на личный опыт, который всегда ограничен, и не претендую на репрезентативность. Я говорю о своих впечатлениях, а впечатлен я российскими женщинами. Теми из них, кто открыто выступает за мир. Они и есть моя Россия.

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