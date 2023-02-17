МНЕНИЕ | Почему квартал Старой Нарвы до сих пор не восстановлен?

На данный момент проект восстановления квартала Старой Нарвы остается по своей сути местечковой инициативой. И он нуждается в большей народной публичности и поддержке. С одной стороны ясно, что все население, политики и регионы заняты своими делами и проблемами. Сложно ожидать, что Нарва в целом и восстановление квартала Старой Нарвы в частности приоритет в их умах. И очень зря! Нарва один из самых интересных и связанных с историей своей страны городов Эстонии. Нарва не виновата в своей участи - она была стерта с лица земли вместе со своей идентичностью и исторической памятью. Нарва заслуживает большего!

После завершения детальной планировки, нужно провести археологические изыскания участка (научное исследование земель на предмет наличия или отсутствия археологических памятников на исследуемых территориях, отводимых для строительства - прим.ред), заменить инфраструктуру и начать поиск инвесторов для восстановления каждого отдельного дома. Однако перед выполнением данного проекта стоят три значительно более значимые препятствия нежели тривиальные, проектные задачи. Постараюсь коротко изложить в порядке убывания их значимости.

Последние два года, большую часть своего свободного времени, денег и энергии я посвятил идее восстановления квартала Старой Нарвы. В качестве промежуточных результатов можно отметить значимое количество горожан, которые из скептиков, не верящих в очередную „басню“ превратились в искренних сторонников проекта. Кроме того, было собрано 1300 подписей с призывом к городской власти изменить детальную планировку участка (он включает в себя 3 улицы и 18 домов) и, наконец, было получено официальное решение от городского собрания воплотить этот проект в жизнь. С тех пор прошло 8 месяцев! Столько времени понадобилось Департаменту архитектуры и городского планирования Нарвы, чтоб организовать конкурс, по результатам которого станет ясно, какая компания займется реализацией этого проекта. Теперь мы ждем, кто выиграет этот конкурс.

Не надо быть доктором экономических наук, чтобы понять – Нарве в первую очередь нужны люди. Люди хотят хорошие рабочие места и комфортную городскую среду. Но я не слышу дискуссии и предложений на этот счет, зато я постоянно слышу о танке, о переименовании улиц и других мелких, нестратегических вопросах, которые создают максимум шума, всплеск негативных эмоцияй, политической грызни и полный ноль на благо города.

Причем уровень ядовитости, эмоции и энергия, которые инвестируются в ежедневные политические саботажи несоразмерен с предполагаемой финансовой и должностной выгодой. Мне думается, что одна из причин такой несоразмерности заключается в том, что большинство из этих людей неконкурентноспособные на свободном рынке труда. Вот и цепляются они всем чем могут к власти и городским „мини-кормушкам“.

Сложно разглядеть стратегическое мышление в местных политических баталиях. В целом позитивные усилия нынешнего мэра Катри Райк , направленные на благо города, встречают ежедневное политическое сопротивление. Суть этого сопротивления не в предложении более лучших, конкурирующих идей в развитии города, а скорее в мелких личных амбициях, обидах и финансовых интересах.

К сожалению, пока что я не вижу серьезную поддержку на национальном уровне. Инициативу официально поддержали партии Isamaa и „зеленые“. Остальные партии и правительство ее или не замечают или предпочитают не высказываться на эту тему. И совсем не понятно, почему они не видят его государственное, а не только региональное значение?

знак городским властям от правительства страны, что им интересна не только судьба танка и имена улиц, но и вектор развития всего города и его идентичность

Кроме как от мэра города и ее коалиции, я не читал, не видел и не слышал, чтобы какая-нибудь другая политическая сила в городе ясно и однозначно заявила о том, что восстановление квартала Старой Нарвы - важный и значимый для города проект, приоритетная задача. Но даже это не самое обидное для будущего Нарвы. Я не слышал от политических сил в городе новых и очаровательных идей, никакого видения по развитию города. Их просто нет! Зато есть яростное желание управлять бюджетом. И в этом-то и заключается самая большая проблема как для восстановления квартала, так и для развития всего города.

Департамент архитектуры и городского планирования Нарвы затягивает проект

Мне сложно понять, как можно 8 месяцев готовить конкурс? Возможно это перегруженность работой, возможно - невероятная сложность конкурсной документации. Главный архитектор города публично заявлял о своих сомнениях и скепсисе отношении восстановления квартала Старой Нарвы. Данный департамент играет ключевую роль: он должен стать мотором, инициатором и глашатаем этого проекта. И непременно должна быть вера в то, что восстановление квартала -это исключительно значимый для будущего города проект, что это проект государственной важности. Однако, ее не видно! Энтузиазма тоже не видно, и, наверное, не будет видно. Но скорость подготовки всего лишь конкурса (а не самой планировки!) наводит на мысль, что может идея и состоит в затягивании проекта, чтобы затем его полностью остановить и оставить в подвешенном состоянии? На фоне бурной местной политики очень такой план очень даже может сработать.

Вот они, три основные препятствия перед проектом: не деньги и не инвесторы – это всего лишь дело техники. Я не откажусь от нашей идеи и сделаю все возможное, чтобы доказать на государственном уровне значимость этого проекта и уберечь его от непрерывных разборок местных политиков. Как и два года назад, я по-прежнему считаю, что восстановление квартала Старой Нарвы - это лучшее, что может произойти с Нарвой за прошедшие и будущие 30 лет. Этого заслуживает Нарва, этого заслуживает вся Эстония!

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