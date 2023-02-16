ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (358-й день) | Более 60 процентов европейцев ожидают победы Украины в войне
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал пресечь попытки России перехватить инициативу в войне. „Любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломаны, и мы это сделаем“, - заявил он в вечернем обращении. „Враг уже сейчас теряет столько своих людей, что скоро по всей России будет сложно найти, например, морпеха. И наша задача сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания держать в оккупации украинские территории“, - добавил украинский лидер.
В ходе очередного обстрела прошедшей ночью российские войска выпустили по территории Украины 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, „Калибр“ и две управляемые авиационные ракеты Х-59, однако несколько ракет Х-22 достигли своих целей. Они поразили объекты критической инфраструктуры на севере и западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели“, - написал он.
По данным украинских властей, в Павлограде в результате ракетного удара погибла 79-летняя женщина, еще восемь человек были ранены. Были повреждены 50 жилых домов и одно предприятие. В Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, удары были нанесены по Кременчугу и Кропивницкому в Полтавской и Кировоградской областях.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время онлайн-разговора с группой экспертов дал понять, что Вашингтон не поощряет попытки Украины вернуть контроль над Крымом. В администрации США считают, что возможное наступление Украины на полуостров стало бы пересечением „красной линии“ для России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Система противовоздушной обороны сработала в аннексированном Россией Севастополе в четверг по нескольким беспилотникам, сообщил „губернатор“ Михаил Развожаев. „Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем.
За год войны в Украине российская армия потеряла около 130 самолетов, сообщило министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре. По его данным, в настоящее время у России имеется около 1500 военных самолетов с экипажами. Британское ведомство отмечает, что военная авиация РФ, как правило, не пересекает линию фронта, поскольку ей успешно противостоит украинская ПВО. Кроме того, после нескольких украинских ударов по российским аэродромам командование было вынуждено рассредоточить самолеты. По мнению Минобороны Великобритании, Россия не будет расширять использование авиации, чтобы не допустить неприемлемых потерь.
В то же время близкий к Минобороны РФ источник заявил изданию „Важные истории“, что Российское командование решило массово применять военную авиацию в Украине. По его словам, авиацию решили больше не беречь, как раньше, когда она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Он также заметил, что самолеты и вертолеты российских ВКС „будут массово сбивать“, но у украинских военных возникнут проблемы.
Госдума одобрила закон о выходе России из Совета Европы. Как сообщил „Коммерсант“, депутаты проголосовали единогласно. Соответствующий законопроект в январе внес президент РФ Владимир Путин. Согласно ему, с 16 марта 2022 года прекращается действие в отношении России 21 международного договора, среди которых - Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.
В новом пакете санкций против России, который ЕС планирует принять к годовщине начала войны 24 февраля, планируется запретить поставки в РФ „биде, унитазов, смывных бачков и аналогичной сантехники“, сообщил EUobserver. Издание отмечает, что туалеты стали символом 24-летнего правления президента России Владимира Путина, когда российские солдаты стали грабить дома и увозить с собой унитазы сначала в Грузии в 2008 году, а потом и в прошлом году в Украине. Издание напоминает, что в каждом пятом российском доме до сих пор нет благоустроенного туалета.
Основная цель торгового эмбарго объемом в 11 млрд евро в год - прекратить продажу России высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российских системах вооружения: электроники, лазеров, радиооборудования, программного обеспечения, авионики, морских камер и редкоземельных металлов.
Украина и Россия в четверг осуществили очередной обмен военнопленными. В Украину вернутся 100 солдат и одно гражданское лицо. Как сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, среди освобожденных - бойцы Национальной гвардии, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воинов с „Азовстали“.
По данным Минобороны РФ, в Россию возвращается 101 российский военнослужащий. Их доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
Россия теряет около 2000 солдат за каждые 90 метров украинской территории, занимаемые в результате продвижения. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО. Такие цифры были обнародованы в ходе закрытого обсуждения новых поставок вооружений Украины. Издание не уточняет, о каком периоде времени или о каком участке фронта идет речь. „Российские сухопутные силы сильно поредели, оборваны и очень деморализованы, поэтому лучшим признаком является то, что они пытаются перейти к воздушному бою“, - сказал изданию американский чиновник.
Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции страны о передаче в госсобственность предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Стоимость национализированного имущества составляет более 10 миллиардов гривен (253 млн евро).
Более 60 процентов европейцев ожидают победы Украины в войне
Почти две трети европейцев (61 процент) ожидают победы Украины в войне с Россией, выяснила социологическая служба eupinions Фонда Бертельсманна в ходе репрезентативного опроса, результаты которого опубликованы 16 февраля. В Германии 55 процентов рассчитывают на победу Украины.
Кроме того, согласно опросу, 68 процентов респондентов считают, что российская агрессия является нападением на всю Европу. Мнение о том, что российская агрессия касается каждого лично, поскольку направлена против всей Европы, разделяют 79 процентов поляков, 78 процентов испанцев и 65 процентов немцев. При этом 62 процента опрошенных в Европе согласны с утверждением, что „украинцы борются и за нашу свободу и благополучие“. На вопрос о мирных переговорах почти три четверти европейцев считают, что только украинцы сами должны решать, когда наступит время начать такие переговоры.
Что касается вины за развязывание войны, то две трети (66 процентов) опрошенных возлагают ее на Россию, 11 процентов считают виновными США, по 5 процентов – на НАТО и Украину. Еще 11 процентов респондентов отказались ответить на вопрос.
Сильно расходятся мнения о санкциях против РФ. В Евросоюзе 40 процентов прошенных считают санкции эффективными, и столько же респондентов придерживается противоположного мнения, в Германии - соответственно 36 и 48 процентов.
Опрос был проведен в декабре среди 13300 граждан ЕС. По данным eupinions, он является репрезентативным для ЕС в целом, а также для семи стран: Бельгии, Франции, Испании, Германии, Италии, Нидерландов и Польши.