ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (358-й день) | Более 60 процентов европейцев ожидают победы Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский призвал пресечь попытки России перехватить инициативу в войне. „Любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломаны, и мы это сделаем“, - заявил он в вечернем обращении. „Враг уже сейчас теряет столько своих людей, что скоро по всей России будет сложно найти, например, морпеха. И наша задача сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания держать в оккупации украинские территории“, - добавил украинский лидер.

В ходе очередного обстрела прошедшей ночью российские войска выпустили по территории Украины 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, „Калибр“ и две управляемые авиационные ракеты Х-59, однако несколько ракет Х-22 достигли своих целей. Они поразили объекты критической инфраструктуры на севере и западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели“, - написал он.

По данным украинских властей, в Павлограде в результате ракетного удара погибла 79-летняя женщина, еще восемь человек были ранены. Были повреждены 50 жилых домов и одно предприятие. В Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, удары были нанесены по Кременчугу и Кропивницкому в Полтавской и Кировоградской областях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время онлайн-разговора с группой экспертов дал понять, что Вашингтон не поощряет попытки Украины вернуть контроль над Крымом. В администрации США считают, что возможное наступление Украины на полуостров стало бы пересечением „красной линии“ для России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Система противовоздушной обороны сработала в аннексированном Россией Севастополе в четверг по нескольким беспилотникам, сообщил „губернатор“ Михаил Развожаев. „Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем.