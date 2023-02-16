Катри Райк о политической нестабильности в Нарве: эта ситуация плохо влияет на наше общее дело

„У людей разные мнения, разные ожидания, разные видения на будущее, разные личные желания и обиды. Такова политика. Особенно есть много тех, кто первый раз в политике. Ждем, что будет дальше. И нужны новые люди“.

Катри Райк отметила, что в этом процессе важно, чтобы Нарва не двигалась в сторону Кохтла-Ярве, где долго нет власти. „Сейчас очень много важных денежных вопросов с евроденьгами, с будущими проектами. Все это нужно решить. Сегодняшняя ситуация, честно говоря, влияет достаточно плохо на настроения, на мотивацию. Стараемся из этого выйти“.

На вопрос, чем завершится история с вотумом недоверия главе горсобрания, мэр Нарвы отметила, что „не хочет гадать“.

„Надеемся на лучшее. Самое главное, чтобы у города была власть, которая может работать. Чтобы были горсобрание, горуправа, которые могут сотрудничать“, - сказала она.

По мнению Райк, Владимир Жаворонков был очень занят как учитель в школе, с ним было трудно общаться. „В последние дни мы очень часто общались. И я не буду его критиковать. Для меня он был коллегой, мы вместе участвовали на выборах. И мы справились с сессиями, с подготовками к сессиям. Я старюсь со всеми политиками в горуправе сотрудничать, в том числе и с Жаворонковым, Ларченко. Я надеюсь, что в этой ситуации будет возможность все быстро решить“.

На прошедшем сегодня заседании Нарвского горсобрания депутаты выдвинули вотум недоверия председателю горсобрания Владимиру Жаворонкову. Вотум недоверия инициирован также его заместителю – Наталии Умаровой и председателю ревизионной комиссии Денису Левченко.