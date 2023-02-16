ФОТО | Кая Каллас на встрече с Ллойдом Остином: итоги войны в Украине будут еще долгое время влиять на безопасность Европы

„Я поблагодарила министра обороны Остина за усилия как его лично, так и Соединенных Штатов Америки по поддержке Украины и укреплению НАТО. Наше двустороннее сотрудничество в сфере обороны и присутствие американцев здесь имеет ключевое значение для обеспечения безопасности Эстонии и альянса, сдерживания России и противостояния исходящей оттуда опасности,“ - сказала премьер-министр Кая Каллас после встречи.

„Вклад США в обеспечение безопасности Эстонии и Европы неизменен. Усиленное присутствие американских войск в Эстонии и в нашем регионе служит подтверждением важности трансатлантических союзнических отношений и позволяет нам сделать еще более эффективной стратегию обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО“, - отметила глава правительства ЭР.

„Для демократического, основанного на правилах миропорядка победа Украины в этой войне имеет экзистенциальное значение. То, как Украина победит, а Россия проиграет, будет еще долгое время влиять на безопасность Европы. Для обеспечения победы Украины нужно продолжать и наращивать военную помощь, которую оказывают союзники, и ограничивать возможности Украины финансировать свою захватническую войну“, - сказала премьер-министр.

„Мы должны также увеличивать производственные мощности нашей оборонной промышленности, чтобы обеспечить Украину необходимыми для победы снарядами, а также укрепить нашу оборону и восстановить наши собственные запасы. Я рассказала и министру Остину об идее совместных закупок оружия и боеприпасов в помощь Украине, которую обсуждали на прошлой неделе главы государств и правительств Европейского союза, и надеюсь, что уже скоро мы в ЕС сможет достигнуть прогресса в этом вопросе“, - добавила Каллас.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Остин выразил признание впечатляющему вкладу Эстонии в оборону, который составляет почти три процента ВВП, а также роли Эстонии в деле поддержки Украины и приема беженцев.

На встрече пришли к единому заключению, что демократический мир проделал отличную командную работу, поддерживая Украину. Кроме того, в беседе затронули находящуюся в Эстонии с 16 декабря 2022 года роту легкой пехоты армии США и подразделение HIMARS, которые сотрудничают здесь с Силами обороны Эстонии по созданию дивизии, исходя из соглашений, достигнутых в 2022 году на саммите НАТО в Мадриде.