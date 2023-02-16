Заявляла ли Кая Каллас, что Эстония передала Украине истребители, которых у Эстонии нет?

Мы хотели бы обратить внимание на беседу главы эстонского правительства с журналистами утром 9 февраля, незадолго до начала саммита. Там Каллас, в частности, сказала: „У нас нет истребителей, поэтому решение остаётся за другими демократическими странами — могут ли они [предоставить самолёты]. Но я призываю всех сделать всё, что можно, потому что цена растёт с каждым промедлением, с каждой задержкой. Если бы все страны дали бы уже в январе всё то, что предоставляют сейчас, исход мог бы быть иным. Так что я надеюсь, что, если эти страны могут [помочь с самолётами], они это сделают. Но это их решение“.