Заявляла ли Кая Каллас, что Эстония передала Украине истребители, которых у Эстонии нет?
В середине февраля 2023 года русскоязычные информационные ресурсы распространили курьёзное заявление главы эстонского кабинета министров Каи Каллас. Мы проверили, говорила ли она подобное.
Приписываемое Каллас высказывание звучит так: „С огромной радостью сообщаю, что сегодня Эстония передала Киеву десять истребителей F-16. Пока остальные страны сомневаются, мы оказываем помощь. К сожалению, самих самолётов у нас нет, но сам факт передачи станет колоссальной моральной поддержкой для народа Украины. Если этого количества окажется недостаточно, то мы готовы обсудить передачу ещё 30 истребителей“.
Это противоречивое заявление распространили многочисленные русскоязычные пользователи „Дзена» и Facebook, а также ряд Telegram-каналов, среди которых — „Мир сегодня с „Юрий Подоляка“», „Геоэнергетика инфо», „Мир Михаила Онуфриенко» и „Конкретно». Суммарная аудитория новости в Telegram составила более 1 млн пользователей.
Вопрос поставок странами Запада вооружений Киеву — одна из самых популярных тем в российских и европейских СМИ с февраля 2022 года, причём нередко её обсуждение сопровождается дезинформацией. Не осталась в стороне от военной помощи и Эстония, которая за последний год передала Украине ПТРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины и гранатомёты, миномёты, транспортные средства, боеприпасы и другое снаряжение на сумму в 1,08% от ВВП, что делает её мировым лидером по этому показателю. Премьер-министр Кая Каллас называла такие шаги Запада „путём к миру“.
Процитированное в Telegram-каналах заявление Каллас по поводу передачи Украине истребителей F-16 начало распространяться 10 февраля. Накануне в Брюсселе стартовал внеочередной двухдневный саммит Европейского совета, на котором при участии президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась военная помощь этой стране, в том числе просьбы Киева о предоставлении ему современных западных истребителей. В дискуссиях приняла участие и Кая Каллас, призвавшая страны ЕС помогать Украине в том объёме, которого хватило бы для противостояния новому крупному наступлению войск РФ. Она провела аналогию с совместной закупкой вакцин от COVID-19 и предложила сообща приобретать боеприпасы для украинской стороны на средства государств — членов ЕС.
Мы хотели бы обратить внимание на беседу главы эстонского правительства с журналистами утром 9 февраля, незадолго до начала саммита. Там Каллас, в частности, сказала: „У нас нет истребителей, поэтому решение остаётся за другими демократическими странами — могут ли они [предоставить самолёты]. Но я призываю всех сделать всё, что можно, потому что цена растёт с каждым промедлением, с каждой задержкой. Если бы все страны дали бы уже в январе всё то, что предоставляют сейчас, исход мог бы быть иным. Так что я надеюсь, что, если эти страны могут [помочь с самолётами], они это сделают. Но это их решение“.
Видео этого выступления тут же опубликовало американское информагентство Bloomberg, а вскоре Каю Каллас процитировали и в России — в частности, РИА „Новости“. Как видим, ничего о передаче отсутствующих самолётов эстонский премьер не говорила.
Каким же образом сказанное Каей Каллас превратилось в вирусную цитату? Согласно данным сервиса TGStat, впервые указанная новость появилась в Telegram в 12:00 по московскому времени в канале под названием „А вот мой Яндекс кошелёк». Описание канала говорит само за себя: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“. Это уже не первый, не второй и даже не третий случай, когда текст, родившийся в этом канале с 18 000 подписчиков, на просторах интернета принимают за чистую монету.
Итог: Сатирические новости