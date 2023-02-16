Три вотума недоверия за раз: в Нарве кризис политической власти

Он сам подал в отставку еще до начала горсобрания, хотя считает, что тезисы вотума недоверия, озвученные сегодня на горсобрании депутатом Алексеем Мяги, не имеют достаточных оснований. „Для меня вотум пустой, в нем нет конструктивности, часто нужна просто причина, чтобы сменить власть, вот и выразили вотум недоверия мне“, – сказал Ларченко.

Кроме Ларченко сегодня вотум недоверия инициирован председателю горсобрания Владимиру Жаворонкову и его заместителю – Наталии Умаровой. Заявление о вотуме недоверия Жаворонкову подписали в числе 15 других депутатов также его замы. А Жаворонков в свою очередь подписал заявления о вотуме недоверия им.

„У нас разногласия с нашим председателем, было очевидно, что он будет инициировать вотум недоверия, но коалиция тоже пошла на определенные действия, все 15 депутатов подписали заявление, что готовы выразить ему вотум недоверия, – комментирует Ларченко. – Получается, что вся его бывшая команда настроена против него, и ему осталось только побежать на другую сторону, чтобы искать там какую-то поддержку“.

По словам зама председателя горсобрания, коалиция пыталась с ним договориться, чтобы он поменял свою линию поведения. Основной тезис вотума недоверия – это, по словам Ларченко, безделие Жаворонкова. „Он не ходит на многие встречи – комиссии, рабочие обсуждения – с ним сложно вести диалог, он не выходит на связь, прямые представительские функции тоже перестал выполнять, – говорит Ларченко. – Я как зам не могу его полностью заменить. Например, повестка дня формируется только председателем горсобрания“.

Как решится ситуация, будут ли приняты эти вотумы недоверия, станет понятно на следующей сессии горсобрания. Дата ее проведения зависит от того, когда Владимир Жаворонков ее соберет. Он планирует организовать ее уже через неделю. За это время, возможно, поменяется расстановка сил в коалиции. По мнению некоторых депутатов, есть вероятность, что изменится она довольно кардинально.