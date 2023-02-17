Только вместе мы сможем положить конец безумствам правых партий!

Я уверен, что залогом благополучия общества является его единство и взаимоуважение между различными группами. Центристская партия всегда была и остается объединяющей силой – для нас одинаково важны и ценны все люди, независимо от их родного языка, национальности, возраста или места жительства. Наша цель – сильное и справедливое государство. А для этого необходимо чтобы все, в том числе и самые слабые, чувствовали себя защищенными. С начала прошлого лета центристы не входят в состав правительства. Однако чуть более, чем за три года, пока мы были в коалиции, по инициативе Центристской партии было проведено два внеочередных повышения пенсии, а с этого года средняя пенсия по старости освобождена от подоходного налога. С апреля 2023 средняя пенсия по старости увеличится до 704 евро. Также выросли пособие одиноко проживающего пенсионера и семейные пособия. Мы работаем над тем, чтобы к 2027 году средняя пенсия по старости составляла минимум 1000 евро.