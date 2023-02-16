В конце февраля Telia начинает закрытие сети 3G: смотрите график по уездам
В этом году Telia уезд за уездом закроет свою сеть 3G, первой в конце февраля будет отключена сеть 3G в Ляэнемаа.
По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, закрытие сети 3G не затронет большую часть клиентов Telia в Ляэнемаа, поскольку большинство из них для мобильной передачи данных и голосовой связи в основном пользуется сетью 4G.
„Мы решили начать закрытие нашей сети 3G с Ляэнемаа, потому что именно там количество пользователей наших старых сетей (2G и 3G) одно из самых низких по сравнению с прочими уездами, а большинство клиентов пользуются услугами мобильной связи в сети 4G. Это означает, что у большинства жителей Ляэнемаа уже есть телефоны с поддержкой VoLTE, с помощью которых можно звонить в сети 4G“, – сказал Виссе.
Всем тем клиентам в Ляэнемаа, которые еще не пользуются телефонами VoLTE, Telia отправила SMS-сообщение с персональной информацией о закрытии сети 3G. В этом сообщении Telia рекомендует клиентам, которые в настоящее время используют телефоны без поддержки звонков VoLTE или 4G, пользоваться телефоном VoLTE. Это гарантирует более современную и качественную услугу голосовой связи, чем в старых сетях 2G и 3G.
„Если сам клиент не уверен, пользуется ли он телефоном VoLTE, мы рекомендуем ему в первую очередь ориентироваться на SMS-сообщение, отправленное Telia. Если вы получили сообщение о закрытии сети, советуем задуматься о смене текущего телефона. Но если вы не получили соответствующее SMS от Telia, вам не нужно ничего делать“, – сказал Андре Виссе.
В то же время руководитель по технологиям Telia подчеркивает, что практически нет телефонов, которые придут в негодность после закрытия сети 3G. А именно, телефоны, работающие как в сетях 2G, так и в сетях 3G, после закрытия сети 3G продолжат работать в сети 2G Telia. То есть, с этими телефонами по-прежнему можно будет звонить, отправлять сообщения и принимать звонки.
„С использованием мобильного интернета ситуация несколько сложнее, поскольку сеть 2G не позволяет предлагать скорость передачи данных, например, близкую к 3G. Вот почему мы рекомендуем нашим клиентам, которые все еще пользуются устройствами 2G/3G (включая ноутбуки и планшеты), перейти на более новые устройства с поддержкой 4G. Это даст клиенту уверенность в том, что телефон даже после закрытия сети 3G сможет обеспечивать высококачественную передачу голоса и данных“, – пояснил Виссе.
Для всех клиентов, затронутых отключением сети 3G, в самообслуживании Telia опубликована подробная информация о том, какие телефоны рекомендуется заменить. Клиент может найти соответствующую информацию, войдя в самообслуживание Telia и перейдя в раздел Предложения > Персональные предложения. Собственный ассортимент устройств Telia уже с 2021 года включает только мобильные телефоны с поддержкой VoLTE (как кнопочные, так и смартфоны).
По словам руководителя по технологиям, в Telia учли тот факт, что после закрытия сети 3G нагрузка на сеть 2G несколько возрастет, и предприятие сделает все, чтобы не допустить перегрузок в сети 2G.
График Telia по закрытию сети 3G в 2023 году:
28.02.2023 закроется 3G в Ляэнемаа
31.03.2023 закроется 3G в Пярнумаа и Рапламаа
30.04.2023 закроется 3G в Харьюмаа
31.05.2023 закроется 3G в Таллинне
30.09.2023 закроется 3G в Ида- и Ляэне-Вирумаа, Хийумаа, Сааремаа
31.10.2023 закроется 3G в Вильяндимаа, Йыгевамаа, Ярвамаа
30.11.2023 закроется 3G в Тартумаа,Валгамаа, Пылвамаа, Вырумаа
Telia также опубликовала на своем веб-сайте карту, показывающую план закрытия сети 3G как по времени, так и по регионам.
По словам Андре Виссе, в отключении сетей 2G и 3G нет ничего нового ни для мира, ни для нашего ближайшего региона, и эта тенденция продолжается уже много лет. „Например, Telia в Литве полностью отключила свою сеть 3G уже к концу 2022 года. В Эстонии с закрытием сети 3G в какой-то момент столкнутся и другие поставщики услуг“.