В конце февраля Telia начинает закрытие сети 3G: смотрите график по уездам

По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, закрытие сети 3G не затронет большую часть клиентов Telia в Ляэнемаа, поскольку большинство из них для мобильной передачи данных и голосовой связи в основном пользуется сетью 4G.

„Мы решили начать закрытие нашей сети 3G с Ляэнемаа, потому что именно там количество пользователей наших старых сетей (2G и 3G) одно из самых низких по сравнению с прочими уездами, а большинство клиентов пользуются услугами мобильной связи в сети 4G. Это означает, что у большинства жителей Ляэнемаа уже есть телефоны с поддержкой VoLTE, с помощью которых можно звонить в сети 4G“, – сказал Виссе.

Всем тем клиентам в Ляэнемаа, которые еще не пользуются телефонами VoLTE, Telia отправила SMS-сообщение с персональной информацией о закрытии сети 3G. В этом сообщении Telia рекомендует клиентам, которые в настоящее время используют телефоны без поддержки звонков VoLTE или 4G, пользоваться телефоном VoLTE. Это гарантирует более современную и качественную услугу голосовой связи, чем в старых сетях 2G и 3G.

„Если сам клиент не уверен, пользуется ли он телефоном VoLTE, мы рекомендуем ему в первую очередь ориентироваться на SMS-сообщение, отправленное Telia. Если вы получили сообщение о закрытии сети, советуем задуматься о смене текущего телефона. Но если вы не получили соответствующее SMS от Telia, вам не нужно ничего делать“, – сказал Андре Виссе.

В то же время руководитель по технологиям Telia подчеркивает, что практически нет телефонов, которые придут в негодность после закрытия сети 3G. А именно, телефоны, работающие как в сетях 2G, так и в сетях 3G, после закрытия сети 3G продолжат работать в сети 2G Telia. То есть, с этими телефонами по-прежнему можно будет звонить, отправлять сообщения и принимать звонки.