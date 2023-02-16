ФОТО | Министр обороны США: Эстония - отличный пример поддержки Украины

Цель визита министра обороны США – обсуждение вопросов поддержки Украины, оборонного сотрудничества между Эстонией и США, а также НАТО.

„Кажется, я видел вас чаще, чем свою жену, но надеюсь, она поймет эту ситуацию“, - с этой шутки министр обороны Эстонии Ханно Певкур начал пресс-конференцию. В своей речи он поблагодарил союзников Эстонии, таких как США, отметив, что благодаря им у Эстонии есть возможность сохранять свою независимость, и что сейчас именно НАТО гарантирует нашу безопасность.

„В прошлом году на саммите в Мадриде было принято историческое решение сделать альянс еще сильнее. Союзники обязались укрепить оборону на восточных границах НАТО, чтобы убедиться, что каждый дюйм союзной территории защищен. В рамках такого договора президент Байден распорядился усилить присутствие контингента США в странах Балтии. Считайте это обещание выполненным“, - сказал Ханно Певкур. Кроме того, министр отметил, что Эстония выделит 3% ВВП на оборону и предложил союзным государствам также выделить от 2 до 2,5% их ВВП на оборону.

Ллойд Остин в свою очередь подчеркнул, что поддержка Эстонией Украины - отличный пример для других стран, подчеркнув, что эстонцы как никто другой понимают, что свобода не существует как данность.

При этом представитель США заверил, что США будет в первых рядах отстаивать независимость Эстонии в случае угрозы, как гласит пункт о коллективной обороне, который содержится в 5 статье. Однако для того, чтобы предотвратить это, следует делать то, чем НАТО сейчас и занимается - помогать Украине.

„Наш президент Байден говорил об этом много раз, и я скажу. У нас есть обязательство, прописанное в статье 5, и мы относится к нему очень серьезно. Накануне российского вторжению в Украину я сказал вашему министру обороны, что если это произойдет, мы пришлем силы в Эстонию на следующий день. И мы это сделали, были здесь первыми. Мы сдержали слово“, - сказал Ллойд Остин.

Глава военного ведомства встретился сегодня также с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.



