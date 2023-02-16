Рийгикогу принял важный закон, вызывавший нешуточные споры
Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в другие законы, призванный ускорить переход на возобновляемые источники энергии. Для этого, помимо прочего, из электросети будут удалены „фантомные“ подключения, а сроки планирования электростанций, производящих возобновляемую энергию, будут сокращены.
Инициированный комиссией по экономике закон призван создать ряд условий, способствующих развитию сферы возобновляемой энергии.
Согласно пояснительной записке, у предприятий, планирующих начать производить возобновляемую энергию, отсутствует мотивация как можно быстрее построить свое производство и взять в использование пункт подключения. Это стало значительным препятствием для строительства новых электростанций и подключения их к сети. Если ресурс электросети в значительной степени забронирован, но производство не будет построено за разумный срок, а бронирование не будет снято, то нет возможности подключить к сети производителей, которые на самом деле могли бы производить электричество.
Закон решит проблему фиктивного бронирования: сетевым предприятиям будет дано право назначить разумную плату за бронирование ресурса электросети, оставшееся неиспользованным. Плата составит 38 000 евро за мегавольт-ампер в год. Новые предприятия, которые подключаются к сети с целью начать производство электроэнергии, также должны будут при подключении внести залог в размере 38 000 евро за мегавольт-ампер. Если в случае с солнечными панелями производство будет запущено в течение одного года, в случае морских ветряных электростанций – трех лет и в случае других технологий – двух лет, то производитель электроэнергии сможет вернуть залог. Требование касается производящих электроэнергию приборов мощностью более 15 киловатт, то есть домашние потребители не должны будут вносить залог. Требование о внесении залога также не будет применяться, если ходатайствующее лицо внесет 70 % платы за подключение или если к сети будет подключен прибор для производства энергии, устанавливаемый на квартирный дом. Значительную роль в выполнении цели регулирования играет запрет на изменение технологии в рамках одного ходатайства о подключении. Чтобы смягчить конституционное нарушение, к уже заключенным договорам для обеспечения адаптации будет применяться переходный период. Этот период предназначен для лиц, к настоящему моменту уже инициировавших соответствующий процесс, т. е. понесших расходы на смену технологии.
Также были внесены поправки, позволяющие на 2–3 года сократить сроки планирования электростанций, производящих возобновляемую энергию. Более простой станет и организация тендеров на морские зоны. Согласно новому закону, профильный министр должен не позднее 1 октября представить правительству предложение об организации торгов по минимальной предложенной цене для продажи мощностей для производства энергии ветра на морских территориях, чтобы включить морские ветряные электростанции в поиск новых производственных мощностей, если это необходимо для выполнения цели в сфере возобновляемой энергии до 2030 года. Кроме того, для малых производителей будут смягчены требования к бухгалтерской отчетности и аудиту.
Доход, полученный от продажи электроэнергии, будет освобожден от подоходного дохода в случае, если электричество произведено из возобновляемого источника при помощи устройства, полезная мощность которого при производстве электроэнергии не превышает 15 киловатт. Освобождение от уплаты налога распространяется и на квартирные товарищества.
Помимо этого закон предоставит сетевым предприятиям возможность покупать потерянную энергию как энергию, произведенную из возобновляемого источника. Также будут уточнены вопросы, связанные с торгами по минимальной предложенной цене, – залог должны будут внести все участники торгов, вне зависимости от размера приборов для производства электроэнергии. В Строительный кодекс и в Закон о недрах будут внесены требования о промежуточном использовании месторождений, то есть в дальнейшем появится возможность на 35 лет возвести на месторождениях строения для производства возобновляемой энергии. Также в Закон об охране атмосферного воздуха и в Закон о жидком топливе будет внесено определение водорода. В результате этого для достижения цели о переходе транспорта на возобновляемую энергию можно будет учитывать и водород, если он используется, например, в шоссейном транспорте. Помимо этого, изменения запланировано внести в Закон об охране природы: ротор ветрогенератора может попадать в зону запрета на строительство.
За принятие Закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в другие законы проголосовали 62, против – один член Рийгикогу.