Рийгикогу принял важный закон, вызывавший нешуточные споры

Согласно пояснительной записке, у предприятий, планирующих начать производить возобновляемую энергию, отсутствует мотивация как можно быстрее построить свое производство и взять в использование пункт подключения. Это стало значительным препятствием для строительства новых электростанций и подключения их к сети. Если ресурс электросети в значительной степени забронирован, но производство не будет построено за разумный срок, а бронирование не будет снято, то нет возможности подключить к сети производителей, которые на самом деле могли бы производить электричество .

Закон решит проблему фиктивного бронирования: сетевым предприятиям будет дано право назначить разумную плату за бронирование ресурса электросети, оставшееся неиспользованным. Плата составит 38 000 евро за мегавольт-ампер в год. Новые предприятия, которые подключаются к сети с целью начать производство электроэнергии, также должны будут при подключении внести залог в размере 38 000 евро за мегавольт-ампер. Если в случае с солнечными панелями производство будет запущено в течение одного года, в случае морских ветряных электростанций – трех лет и в случае других технологий – двух лет, то производитель электроэнергии сможет вернуть залог. Требование касается производящих электроэнергию приборов мощностью более 15 киловатт, то есть домашние потребители не должны будут вносить залог. Требование о внесении залога также не будет применяться, если ходатайствующее лицо внесет 70 % платы за подключение или если к сети будет подключен прибор для производства энергии, устанавливаемый на квартирный дом. Значительную роль в выполнении цели регулирования играет запрет на изменение технологии в рамках одного ходатайства о подключении. Чтобы смягчить конституционное нарушение, к уже заключенным договорам для обеспечения адаптации будет применяться переходный период. Этот период предназначен для лиц, к настоящему моменту уже инициировавших соответствующий процесс, т. е. понесших расходы на смену технологии.