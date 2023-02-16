Лукашенко заявил, что „готов“ позволить Путину использовать Беларусь в качестве плацдарма для нового наступления на Украину

„Да, я готов….Вы говорите „вторжение“, у нас разные взгляды на это.... Я думаю, что Россия была вынуждена осуществить эти действия для обеспечения своей безопасности….Я готов снова предоставить [территорию]. Но я также готов вести войну вместе с русскими с территории Беларуси, но только в том случае, если кто-нибудь - даже один солдат - придет на нашу территорию с оружием, чтобы убивать моих людей“, - заявил Лукашенко.