Лукашенко заявил, что „готов“ позволить Путину использовать Беларусь в качестве плацдарма для нового наступления на Украину
Александр Лукашенко заявил Би-би-си, что „готов“ позволить президенту Путину использовать его страну в качестве плацдарма для нового наступления на Украину.
Так он ответил на вопрос корреспондента Би-би-си Стива Розенберга во время пресс-конференции в Минске.
„Да, я готов….Вы говорите „вторжение“, у нас разные взгляды на это.... Я думаю, что Россия была вынуждена осуществить эти действия для обеспечения своей безопасности….Я готов снова предоставить [территорию]. Но я также готов вести войну вместе с русскими с территории Беларуси, но только в том случае, если кто-нибудь - даже один солдат - придет на нашу территорию с оружием, чтобы убивать моих людей“, - заявил Лукашенко.
Вопрос участия Беларуси в войне обсуждается с февраля прошлого года, поскольку российские войска использовали территорию этой страны в качестве плацдарма для вторжения в Украину. Кроме того, российские войска периодически наносят удары по Украине с аэродромов и пусковых установок, расположенных в Беларуси.