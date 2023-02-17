„Эту войну старики принесли молодым“: актер Горбунов о cъемках с Зеленским и роли детей в войне

Хотел обсудить вопрос допустимости или недопустимости компромисса. Когда актеры не выступают против, говоря, что делают это ради театра и труппы.

Я не знаю, можно это оправдать или нельзя. Я с детства был хулиганом, плохо учится всегда. Меня вызывали на эти комсомольские собрания каждую неделю, меня каждую неделю лечили, начиная с 12 лет. Мне рассказывали, как правильно себя вести, говорили, что я родину позорю, меняя пионерский значок на жвачку. Поэтому с того времени я пытаюсь не судить других. Я могу высказать свое мнение в кругу своих, в театре в курилке, там это интересно. А выходить и публично обсуждать - это я не очень люблю.

Как артист я переживаю эмоционально и вижу, что происходит с нами. Люди сидят в подвалах и пишут хорошую музыку, придумывают кино. Это делает новое поколение, которое оказалось в этой безумной войне, в этом горе. Это - очень талантливое поколение, которое об этом все расскажет. И про взрослых, которые эту войну принесли. Потому что войну принесли старики молодым. Просто пришли люди пенсионного возраста и сказали: „Теперь вот так вот, дети“.

Курт Воннегут написал одну из гениальнейших антивоенных книг - „Бойня номер пять или крестовый поход детей“. Там дети воюют, потому что старшее поколение хочет, чтобы они воевали.

Конечно! И у Pink Floyd „Стена“ об этом, сколько лет уже прошло. А дети, они гораздо быстрее все видят, они соображают быстрее, чем люди, которые продолжают что-то умное вещать, при этом делая зло злейшее. Дети сразу выхватывают (cуть), так что тут за детьми смотреть надо. Будущее дети видят.

Изменилось ли ваше отношение к Зеленскому после 24 февраля?

Безусловно, как и у большей части украинского народа - после того, как он остался в Киеве со своим народом, когда тьма нависла над городом. Я сам с Зеленским работал, я считаю, что это получился лучший сериал, который „95 квартал“ снимал - „Чемпион из подворотни“ - про детский футбол. Это 2010 год примерно, Зеленский был продюсером.