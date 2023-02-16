МНЕНИЕ | Зеленский говорит с европейцами(1)
Поездка Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель, его встречи с руководителями европейских стран и выступления перед парламентариями стран-союзников продемонстрировали, что война, которую почти год назад начал Владимир Путин, приобрела по-настоящему цивилизационный характер, считает Виталий Портников.
Сам Зеленский своим европейским турне преследовал прежде всего две цели: поддержать интерес к Украине накануне возможного нового наступления России и ускорить процесс выделения украинской армии современного оружия, чтобы это наступление сдержать и контратаковать. Но в ходе поездки вновь стало очевидным, что без решения „украинского вопроса“, без восстановления территориальной целостности Украины и возвращения к международному праву говорить о мире и спокойствии в Европе тоже не приходится.
Показательно, что на фоне заявлений президента Украины Владимир Путин в своей привычной манере рассказывал, что войну начала не Россия, что причина всего — „государственный переворот в Украине“ в 2014 году, после которого произошли „события в Крыму и на Донбассе“. И что Россия не начинала войну, а лишь хочет ее закончить.
Но даже если на мгновение согласиться с точкой зрения Путина и признать, что Янукович лишился своей власти в ходе переворота, а не потому, что бежал из страны, стремясь избежать ответственности за гибель мирных демонстрантов, то стоит напомнить, что лучшее преодоление последствий любого переворота — это проведение честных выборов, а вовсе не оккупация части территории соседней страны.
Так вот после 2014 года честные президентские и парламентские выборы в Украине проходили уже дважды, дважды победителей выборов президента поддерживало беспрецедентное количество избирателей (Петр Порошенко стал вторым украинским президентом, победившим в первом же туре, а Владимир Зеленский добился беспрецедентного преимущества во втором). И в этих выборах участвовали пророссийские политические силы. Депутатом парламента был даже потенциальный путинский гауляйтер Украины Виктор Медведчук! Так что пусть Владимир Путин никого не обманывает: именно Россия начала эту войну и именно она не хочет ее заканчивать, потому что глава страны все еще рассчитывает на оккупацию Украины и восстановление СССР хотя бы в ограниченном масштабе.
А европейцы, конечно же, хотят прямо противоположного: чтобы и Россия, и Украина вновь были в своих международно признанных границах и чтобы с российской земли в соседние страны не приходила война. У европейцев есть свой незабываемый исторический опыт, опыт Первой и Второй мировых войн, когда половина континента лежала в руинах и когда из таких же руин дважды приходилось восстанавливать международное право — ценой тяжелейших жертв, перемещения государственных границ и миллионов людей. После 1945 года можно было надеяться, что этот кошмар больше уже никогда не повторится.
Но мы живем в этом кошмаре уже год, потому что Владимир Путин возомнил себя „собирателем земель“. И тем не менее эти диктаторские амбиции столетней давности вызывают сегодня лишь отвращение, а готовность противостоять им — восторг и стремление помочь. Именно поэтому в парламентах Европы аплодируют Владимиру Зеленскому, а не Владимиру Путину.
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