МНЕНИЕ | Зеленский говорит с европейцами

Сам Зеленский своим европейским турне преследовал прежде всего две цели: поддержать интерес к Украине накануне возможного нового наступления России и ускорить процесс выделения украинской армии современного оружия, чтобы это наступление сдержать и контратаковать. Но в ходе поездки вновь стало очевидным, что без решения „украинского вопроса“, без восстановления территориальной целостности Украины и возвращения к международному праву говорить о мире и спокойствии в Европе тоже не приходится.

Показательно, что на фоне заявлений президента Украины Владимир Путин в своей привычной манере рассказывал, что войну начала не Россия, что причина всего — „государственный переворот в Украине“ в 2014 году, после которого произошли „события в Крыму и на Донбассе“. И что Россия не начинала войну, а лишь хочет ее закончить.

Но даже если на мгновение согласиться с точкой зрения Путина и признать, что Янукович лишился своей власти в ходе переворота, а не потому, что бежал из страны, стремясь избежать ответственности за гибель мирных демонстрантов, то стоит напомнить, что лучшее преодоление последствий любого переворота — это проведение честных выборов, а вовсе не оккупация части территории соседней страны.

Так вот после 2014 года честные президентские и парламентские выборы в Украине проходили уже дважды, дважды победителей выборов президента поддерживало беспрецедентное количество избирателей (Петр Порошенко стал вторым украинским президентом, победившим в первом же туре, а Владимир Зеленский добился беспрецедентного преимущества во втором). И в этих выборах участвовали пророссийские политические силы. Депутатом парламента был даже потенциальный путинский гауляйтер Украины Виктор Медведчук! Так что пусть Владимир Путин никого не обманывает: именно Россия начала эту войну и именно она не хочет ее заканчивать, потому что глава страны все еще рассчитывает на оккупацию Украины и восстановление СССР хотя бы в ограниченном масштабе.